Le retournement de veste de Sony avec la PS5 pourrait durer jusqu’en 2022

En septembre dernier, juste après le reveal de la PlayStation 5 et de la PS5 Digital Edition, le président de Sony Interactive Entertainment nous apprenait que les jeux exclusifs pour la PS5 (comme Spider Man Miles Morales, Sackboy A Big Adventure ou encore Horizon Forbidden West) ne seraient finalement pas des excluvisités next-gen, mais que ces derniers arriveraient aussi sur PS4. Une décision qui passait mal à l’époque puisque Sony avait pendant de longs mois tenu un discours opposé.

Aujourd’hui, ce même Jim Ryan, président de SIE nous apprend que cette stratégie pourrait même durer jusqu’à 2022 ! L’idée de Sony est de ne pas abandonner l’incroyable communauté PS4.

Les jeux PS5, sur PS4 jusqu’en 2022 ?

Avec plus de 120 millions de consoles installées dans le monde, il est certain que Sony ne va pas abandonner les fidèles joueurs PS4 si facilement. Et si la décision peut sembler juste, normale et même louable. C’est sur la communication que cela coince. Car oui, dès le premier jour, Microsoft a annoncé que la Xbox Series X ne bénéficierait pas de jeux exclusifs avec des jeux next-gen qui sortiraient également sur la génération actuelle (donc la Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) jusqu’en 2022.

Une décision qui a pu inquiéter beaucoup de joueurs qui craignaient de voir des jeux next-gen bridés pour permettre un bon fonctionnement des jeux sur génération actuelle. Et l’aperçu catastrophique d’Halo Infinite cet été (qui a conduit à son report à l’année prochaine) n’a pas aidé.

Pourtant, Sony va bien réaliser la même stratégie et proposer de nombreux jeux PS5 sur PS4 jusqu’en 2021 voire 2022. C’est une information qui est confirmée par Jim Ryan dans les lignes de chez nos confrères GamesIndustry.

De toute évidence, nos yeux et nos horizons se sont élargis en ce qui concerne les possibilités avec cette communauté PS4, sur la base de ce que nous avons observé au cours des six derniers mois. Cela peut être assez puissant, car en 2021, 2022… cette communauté PS4 dont nous avons parlé, elle sera la grande majorité des gens qui jouent sur PlayStation pendant cette période. Il est crucial que nous les maintenions engagés et heureux.

Une décision qui ne plaira pas à tout le monde, on espère en tout cas que cela ne rajoutera pas une charge supplémentaire aux développeurs et que les jeux PS5 n’en subiront pas les conséquences.