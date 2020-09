Gros retournement de veste chez PlayStation au sujet des jeux PS5

La conférence PS5 Showcase est terminée depuis quelques heures maintenant et de nombreuses informations nous arrivent des quatre coins du Net. Si Sony a été assez remarquable dans sa communication depuis le mois de juin et son premier événement « The Futur of Gaming », et que ce soir encore la firme nippone a brillé avec une conférence de 45 minutes intense avec de belles annonces, la confirmation du line-up de la console, ainsi que les informations au sujet du prix, la date de sortie et les précommandes de la PlayStation 5 et de la PS5 Digital Edition… Nous avons pu apprendre une nouvelle qui a beaucoup de mal à passer.

En effet, suite à une interview accordée au Washington Post, Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment a fait une déclaration surprenante et assez dérangeante au sujet de certains jeux PS5 qui font partie des jeux les plus attendus des prochains mois…

Certains jeux PS5 aussi sur PS4

S’il y a bien une chose qui pouvait bien différencier la stratégie de Sony avec sa PlayStation 5 et Microsoft avec sa Xbox Series X, c’est le choix des supports pour les exclusivités. Du côté de Microsoft, toujours dans la volonté de créer un écosystème Xbox et de permettre à tous de jouer aux derniers jeux mêmes sur ancienne génération, la firme de Remond avait annoncé que toutes les exclusivités Xbox Game Studio arriveraient sur Xbox Series X, Xbox Series S et sur Xbox One (One X, One S, One All Digital Edition et One Fat).

Une décision saluée par certains joueurs, mais vivement critiquée par d’autres et notamment les joueurs PlayStation. Car oui, il était assez difficile d’imaginer comment les jeux next-gen n’allaient pas être obligatoirement bridés en étant développés également sur génération actuelle. Et malheureusement, cet été, le gros raté d’Halo Infinite n’a fait que confirmer nos peurs. Un raté qui a conduit au report du jeu à l’année prochaine. Bien que Microsoft a insisté juste après le fiasco que les jeux next-gen ne seraient vraiment pas impactés par le développement des versions current-gen.

De son côté, PlayStation avance à contre-courant et annonce depuis le début que la next-gen débutera dès 2020 avec des jeux qui vont être développés uniquement que PS5 pour proposer directement des versions bluffantes dignes de la next-gen. Du moins, c’était bien les plans à la base.

Dans une récente interview, Jim Ryan confirme que certains studios First-Party souhaitent également développer des versions current-gen de leur titre pour ne pas frustrer les joueurs qui ne pourront pas passer sur PS5 en 2020 ou 2021. Nous apprenons alors que Marvel’s Spider-Man Miles Morales (sortie prévue le 19 novembre 2020), Sackboy A Big Adventure (sortie prévue le 19 novembre 2020) et Horizon Forbidden West (sortie prévue 2021) seront également des jeux PS4. Sur le PlayStation Blog, dans le communiqué de Jim Ryan, nous pouvons lire ainsi :

Si ces trois jeux ont été conçus pour tirer pleinement parti de la PlayStation 5 et de ses fonctionnalités uniques, comme le SSD ultrarapide et la manette DualSense, les joueurs PS4 pourront également profiter de ces expériences dès le jour du lancement »

Dans l’interview du Washington Post, l’homme déclare également :

Personne ne devrait être déçu. Les versions PS5 de ces jeux sont conçues à partir de zéro pour tirer parti de l’ensemble des fonctionnalités PS5, et nous avons un chemin de mise à niveau pour les utilisateurs de PS4 pour obtenir les versions PS5 gratuitement. Les gens ont le choix. Je suis vraiment très content de la situation.

C’est ainsi un joli retournement de veste que nous offre PlayStation à seulement deux mois de la sortie de la PlayStation 5 et de la PS5 Digital Edition. De plus, d’autres jeux devraient également y passer (Deamon’s Souls ? God of War Ragnarok ? Ratchet & Clank ?). Car maintenant une question se pose… Les versions PS5 et PS4 seront-elles vraiment différentes ? Aurons-nous réellement un gap technique entre les versions PS4 (Pro) et les versions PS5 ? Réponse dès le 19 novembre.

Quoi qu’il en soit, Sony précise également que les joueurs qui achèteront leur exemplaire PS4 de Spider Man, Horizon ou Sackboy, auront le droit à une version PS5 offerte seulement sur une PS4 « Classique ». Tous les joueurs PlayStation ayant des jeux physiques, ne pourront pas bénéficier des versions PS5 offertes sur la PlayStation 5 Digital Edition. Il en sera de même cependant du côté de chez Microsoft avec la Xbox Series S.

Les deux consoles (Series S et PS5 Digital Edition) ne pouvant pas lire les jeux « physiques » il sera impossible de prouver que nous sommes propriétaires de ces jeux en question. Ainsi, les deux consoles ne proposeront qu’une rétrocompatibilité assez limitée prenant en compte uniquement les jeux dématérialisés.