Le Royaume-Uni réfléchit à débloquer tous les smartphones

L’Ofcom, l’autorité régulatrice des télécommunications au Royaume-Uni, vient de lancer un nouveau projet. Pour renforcer la libre circulation des clients sur le marché de la téléphonie, elle souhaite que les opérateurs mettent fin à la technique du verrouillage de leurs smartphones vendus, obligeant les clients à devoir rester client pendant une certaine durée.

En se penchant sur le marché britannique, on peut constater que tous les opérateurs ne pratiquent plus cette technique. Ils restent néanmoins des grands noms, tels que EE, BT Mobile Tesco Mobile ou encore Vodafone. L’Ofcom souhaite y remédier, et propose deux solutions.

Adieu les smartphones verrouillés par leur opérateur ?

Le 1er décembre 2017, le Canada avait opéré une démarche similaire, en demandant à tous les opérateurs de déverrouiller les smartphones bloqués. Précédemment, il fallait compter entre 50 et 150 dollars canadiens pour pouvoir réaliser l’action, et ainsi pouvoir changer de forfait en utilisant le même smartphone.

Cette histoire ancienne transatlantique est pourtant toujours en vigueur en Europe, bien que les opérateurs aient d’eux-mêmes évolués. En Grande-Bretagne cependant, les choses pourraient changer également.

Pour ce faire, l’Ofcom propose une solution directe : interdire aux opérateurs de verrouiller leur smartphone. Mais une autre piste serait possible afin de mettre tout le monde d’accord. Il s’agirait d’obliger les opérateurs à envoyer un SMS instantané, comprenant le code de déverrouillage et un texte d’instruction, pour que les clients ayant choisi un téléphone bloqué puissent facilement et rapidement débloquer leur produit une fois la date du contrat passée.

Cette deuxième solution, mais bien qu’elle ne soit pas la préférée de l’Ofcom, serait tout de même une avancée. Aujourd’hui, ce qui pause vraiment problème n’est pas la présence de ces forfaits bloqués. Il s’agit plutôt de la période suivant la fin de la durée de contrat, où les opérateurs tardent souvent à envoyer un code de déblocage, ou en envoient des mauvais.