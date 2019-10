Aux États-Unis, les trois principaux opérateurs adoptent la technologie qui va remplacer les SMS

Comparable à iMessage sur iPhone, la technologie RCS est destinée à remplacer les SMS traditionnels. Et Google, via son application Messages d’Android, fait partie des entreprises qui misent beaucoup sur celle-ci (après les échecs de ses différents services de messagerie).

Au mois de juin, Google a annoncé le déploiement du RCS, via son application Chat, sur les smartphones Android en France et au Royaume-Unis.

Les principaux opérateurs américains se mettent aussi au RCS

Il y a quelques jours, un autre pas a été franchi vers le remplacement du SMS par le RCS. En effet, aux États-Unis, les trois grands opérateurs viennent d’annoncer la création d’une coentreprise baptisée Cross Carrier Messaging Initiative (CCMI) qui proposera un nouveau service de messagerie basé sur le RCS.

« Le service, basé sur la norme industrielle du service de communications riches (RCS) de la GSMA, offrira aux consommateurs un moyen attrayant d’interagir et d’effectuer des transactions entre eux et avec les entreprises », expliquent les opérateurs AT&T, Sprint et T-Mobile dans un communiqué. Ce « service de messagerie interopérable » sera proposé sur Android, et devrait arriver en 2020. En ce qui concerne les appareils sous iOS, on ignore pour le moment si Apple a l’intention d’emboiter le pas, sachant que celui-ci propose déjà iMessage à ses clients. De plus, actuellement, le RCS a encore un inconvénient : si cette technologie permet d’avoir une messagerie interopérable entre les différentes applications et les différents opérateurs, elle ne supporte pas encore le chiffrement de bout en bout. De ce fait, si vous voulez envoyer du contenu sensible, mieux vaut utiliser des services chiffrés comme Signal, Telegram ou WhatsApp.