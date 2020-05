Le Samsung Galaxy Note 20 pourrait ne pas avoir le même processeur que le S20

Généralement, les Galaxy Note utilisent les mêmes processeurs que les Galaxy S que Samsung a sorti quelques mois plus tôt. Mais cette année, le géant coréen pourrait faire une exception en équipant le Galaxy Note 20 d’un tout nouveau processeur qui permettra d’avoir un gain de performances par rapport au Galaxy S20. C’est ce qu’indique un article récemment publié par le site Android Authority, qui relaie des sources de Zdnet Korea.

Pour rappel, le Galaxy S20 utilise un processeur Exynos 990 gravé en 7 nm ou un équivalent produit par Qualcomm Snapdragon. Et d’après cette nouvelle rumeur, le Galaxy Note 20 n’utiliserait pas ces processeurs, mais un tout nouveau produit Exynos : le SoC Exynos 992.

Pour mieux contrer l’iPhone 12 ?

D’après Android Authority, cette nouvelle puce serait gravée en 5 nm, ce qui permettrait un gain de puissance ainsi qu’une amélioration significative de l’efficacité énergétique. Mais en plus de cela, l’Exynos 992 utiliserait le dernier CPU Cortex-A78 et le GPU Mali-G78 d’Arm. Et grâce à ces caractéristiques, le processeur du Galaxy Note 20 pourrait consommer 50 % moins d’énergie par rapport à celui du Galaxy S20, mais avoir un gain de 20 % en termes de performances. Côté GPU, le gain de performance serait de 25 %.

Bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que de rumeur. De ce fait, ces informations sont encore à considérer avec une extrême prudence. Mais si ces infos sont vraies, cela voudrait dire que Samsung va rompre avec ses habitudes, en proposant ses dernières innovations technologiques en matière de processeur sur la gamme Galaxy Note. Cela pourrait être dû au fait qu’Apple, de son côté, va sortir ses premiers iPhone 5G et que beaucoup s’attendent à ce que ces appareils se vendent très bien par rapport aux générations précédentes.

En tout cas, à en croire les rumeurs, Samsung ne serait pas le seul constructeur à changer ses habitudes, cette année. De son côté, Google adopterait le chemin inverse, en proposant un SoC conçu pour les smartphones milieu de gamme (mais très performants) sur le Pixel 5. Cela pourrait permettre à la firme de Mountain View de faire baisser les coûts, ce qui permettrait à celle-ci d’être plus compétitive. Mais en même temps, Google serait en train de développer ses propres processeurs pour smartphones.