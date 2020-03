Le service GeForce Now perd encore un jeu… et c’est de la faute de Nvidia

Un nouveau départ pour GeForce Now…

Lancé début février, le service GeForce Now avait clairement tout pour convaincre les joueurs, y compris les (nombreux) réfractaires au cloud gaming. Toutefois, après quelques jours seulement, on apprenait que le géant Activision-Blizzard (Warcraft, Diablo, Call of Duty, Overwatch…) avait décidé de retirer tous ses jeux de la plateforme. A peine le temps de se remettre de ce coup dur, que Bethesda annonçait à son tour le retrait de ses jeux de GeForce Now…

Si les raisons de ces deux départs étaient relativement floues, il semblerait de plus en plus que l’erreur provienne en réalité de chez… Nvidia. En effet, tout récemment, c’est le développeur Hinterland Games qui a décidé à son tour de retirer un jeu de la plateforme GeForce Now, à savoir The Long Dark. Toutefois, contrairement aux éditeurs cités précédemment, le directeur du jeu a tenu à préciser très clairement les raisons de ce départ.

Nvidia a « oublié » de demander la permission…

« Désolé pour ceux qui sont déçus de ne plus avoir la possibilité de jouer à The Long Dark sur GeForce Now. Nvidia ne nous a pas demandé la permission de mettre le jeu sur la plateforme, et nous leur avons donc demandé de le retirer. Veuillez vous adresser à eux pour toute complainte, pas à nous. Les développeurs devraient pouvoir contrôler les plateformes sur lesquelles leurs jeux existent » explique, visiblement très amer, Raphael van Lierop sur son compte Twitter.

Sorry to those who are disappointed you can no longer play #thelongdark on GeForce Now. Nvidia didn’t ask for our permission to put the game on the platform so we asked them to remove it. Please take your complaints to them, not us. Devs should control where their games exist. — Raphael van Lierop (@RaphLife) March 1, 2020

Comme expliqué précédemment, ce n’est pas la première fois qu’un jeu est retiré de GeForce Now par son éditeur/développeur, mais c’est la première fois que Nvidia est directement désigné comme seul et unique responsable. On espère évidemment que Nvidia a pris le soin de confirmer les accords avec les autres éditeurs/développeurs de la plateforme GeForce Now, auquel cas, cette dernière pourrait progressivement se vider de nombreux jeux…

Soulignons toutefois que GeForce Now permet de jouer en streaming à des jeux qui ont préalablement été achetés par les joueurs (via Steam par exemple), ceux que de nombreux utilisateurs ont rapidement fait remarquer à Raphael van Lierop. Ce dernier a répondu : « Nvidia vend ce service sur la base de l’accès à une bibliothèque de contenus. Nous avons le choix d’être dans cette bibliothèque ou non. Notre accord de distribution est avec Valve, pas avec Nvidia. C’est notre contenu. C’est à nous de déterminer où il est disponible et où il ne l’est pas. »

Rappelons à ce sujet que si Activision-Blizzard et Bethesda ont déjà quitté la plateforme, d’autres éditeur comme Capcom, Square Enix ou encore Konami sont tout simplement absents du service…