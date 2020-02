Nvidia GeForce Now : après Activision-Blizzard, c’est Bethesda qui quitte la plateforme…

Bethesda (aussi) délaisse la plateforme GeForce Now…

Tout récemment, Nvidia a lancé son service GeForce Now, après une très longue phase de test en bêta. Si l’offre signée Nvidia a de quoi titiller la curiosité de plus d’un joueur, GeForce Now a rapidement connu un premier coup dur, avec le retrait de tous les jeux signés Activision-Blizzard, soit Call of Duty, Warcraft, Overwatch…

Aujourd’hui, alors que le service GeForce Now est disponible depuis moins d’un mois, Nvidia doit à nouveau faire face à un un départ. En effet, le groupe Bethesda a, à son tour, décidé de retirer tous ses jeux de la plateforme. C’est un message officiel posté sur les forums Nvidia qui a confirmé la mauvaise nouvelle…

De nombreuses (bonnes) licences chez Bethesda…

« À l’approche d’un service payant, certains éditeurs peuvent choisir de retirer des jeux avant la fin de la période d’essai. En fin de compte, ils conservent le contrôle de leur contenu et décident si le jeu que vous achetez inclut la diffusion en continu sur GeForce Now. En attendant, d’autres éditeurs intégreront des jeux à mesure qu’ils se rendront compte de la valeur de GeForce Now (restez à l’écoute pour en savoir plus) » confirme ainsi Nvidia.

Un message qui se veut relativement rassurant donc, même si pour l’heure, force est d’admettre que la tendance est plutôt aux départs qu’aux arrivées… Rappelons que le catalogue Bethesda comprend quelques excellentes licence, à commencer par Doom (dont le nouvel opus Eternal arrive très bientôt), mais aussi Dishonored, Fallout, Rage, Wolfenstein…

A l’heure actuelle, Nvidia n’a pas expliqué clairement pour Bethesda a décidé de délaisser la plateforme. Après un lancement convaincant, Nvidia a donc déjà perdu deux acteurs majeurs du marché, sachant que la plateforme avait déjà fait l’impasse, à son lancement, sur certains éditeurs très réputés, comme Capcom, Konami ou encore Square-Enix…