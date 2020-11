Le smartphone Android de Microsoft arriverait en Europe l’année prochaine

Il y a quelques années, Microsoft était un concurrent de Google sur les systèmes d’exploitation mobiles. En effet, la firme de Redmond proposait une version mobile de Windows qui était utilisée sur ses smartphones et sur ceux de quelques constructeurs.

Mais malheureusement, l’OS mobile de Microsoft n’a jamais vraiment décollé. Et celui-ci a fini par abandonner ce système. Par ailleurs, Microsoft n’a pas seulement abandonné la version mobile de Windows, il a même lancé un smartphone sous Android.

Cette année, la firme a lancé le Surface Duo, un smartphone avec deux écrans et qui utilise le système d’exploitation de Google. L’appareil est assez intéressant, mais Microsoft a cependant décidé de faire un lancement progressif.

Aussi, à l’heure actuelle, le Surface Duo n’est disponible qu’aux USA. Microsoft aurait souhaité évaluer l’intérêt des clients pour son smartphone aux États-Unis, avant de lancer celui-ci à l’international.

Un lancement européen en 2021 ?

La bonne nouvelle, c’est que d’après une nouvelle rumeur, le Surface Duo pourrait enfin débarquer en Europe à partir de l’année prochaine. C’est ce qui est suggéré par un article du site Mspoweruser.com qui relaie le média allemand WindowsArea.de.

D’après cet article, le Surface Duo de Microsoft arriverait en Allemagne au printemps 2021. Par ailleurs, la firme de Redmond aurait déjà fait certifier son smartphone Android au Canada, dans l’Union Européenne, au Japon, et au Royaume-Uni.

Un format innovant, mais une fiche technique assez modeste

Maintenant, il reste à savoir si le Surface Duo de Microsoft aura un meilleur accueil par rapport aux smartphones pliables. Pour rappel, les deux écrans de cet appareil sont articulés autour d’une charnière.

Et si ce format peut vous aider à être plus productif, grâce aux deux écrans, et à une version d’Android qui a été customisée, la fiche technique est assez modeste par rapport aux appareils appartenant à la même fourchette de prix.

Chaque écran, de type AMOLED, a une diagonale de 5,6 pouces et une résolution de 1800×1350. Sous le capot, il y a un processeur Snapdragon 855, qui est le SoC qu’utilisaient les smartphones Android haut de gamme sortis en 2019 (alors que les modèles de 2021 vont utiliser le Snapdragon 875). De plus, le Surface Duo ne prend pas en charge la 5G.

Sinon, l’appareil a une mémoire RAM de 6 Go, et un stockage de 128 Go ou de 256 Go. Les deux batteries ont une capacité de 3 577 mAh, ce qui, selon Microsoft, permet d’avoir 15,5 heures d’autonomie si on lit une vidéo stockée localement.

En substance, si le design est très intéressant, la fiche technique n’impressionne pas. Cependant, il est toujours possible que Microsoft sorte une version améliorée de cet appareil avec une fiche technique qui sera plus proche des modèles premium sous Android.

Aux États unis, le Surface Duo coûte 1 399 dollars, soit l’équivalent de 1 173 euros.