Le smartphone pliable de Samsung, c’est dans un avenir proche

Samsung évoque de nouveau son futur smartphone pliable. Et il ne faudrait plus attendre longtemps.

Après les smartphones borderless, la prochaine tendance de l’industrie des mobiles devrait être les smartphones pliables. Et Samsung, toujours numéro un mondial, pourrait être l’entreprise qui démocratisera ce nouveau design.

Cela fait au moins deux ans que l’on sait que le géant sud-coréen songe à créer un smartphone pliable. D’ailleurs, initialement, l’entreprise aurait prévu de lancer son premier modèle pliable cette année. Mais finalement, le projet aurait été retardé.

La bonne nouvelle, c’est que l’on ne devrait plus attendre très longtemps avant l’arrivée de ce fameux Samsung pliable. D’après notre confrère Znet, le patron de la mobilité de l’entreprise coréenne, DJ Koh, a profité de l’événement de lancement du Galaxy Note 9 pour évoquer le smartphone pliable devant la presse. Notre confrère écrit que la présentation de ce smartphone « n’est pas très loin » et que Samsung a déjà surmonté de nombreux défis en ce qui concerne la qualité et la durée de vie du produit.

« Nous n’aurions pas commencé [le projet]si cela devait être quelque chose d’unique », aurait déclaré DJ Koh, laissant entendre qu’une fois le premier smartphone pliable commercialisé, d’autres sortiront plus tard. Il a aussi indiqué qu’en ce qui concerne ce smartphone, Samsung travaille « en mettant l’accent sur le développement d’innovations qui seront véritablement acceptées et appréciées par les consommateurs ».

Samsung veut rester numéro un

Ces nouvelles déclarations sur le tant attendu smartphone pliable de Samsung arrivent alors que le géant coréen est menacé par le constructeur Huawei.

Après un excellent semestre, ce dernier a réussi à dépasser Apple pour devenir numéro 2. Désormais, il envisage de détrôner Samsung.

Et comme Samsung, Huawei travaillerait aussi sur un smartphone pliable.

En ce qui concerne cette place de numéro un, DJ Koh a affirmé qu’il entendait garder celle-ci pour Samsung.