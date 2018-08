Où acheter le Samsung Galaxy Note 9 au meilleur prix ?

Le Samsung Galaxy Note 9 vient tout juste d’être dévoilé lors d’une conférence du fabricant coréen à New York, et il est déjà en précommande. La phablette est équipée de la dernière technologie et elle s’impose d’ores et déjà comme le nouveau flagship du groupe. Où acheter ce Samsung Galaxy Note 9 au meilleur prix, dans quelle couleur et quelle date de livraison ? Réponse dans cet article.

Le nouveau flagship de Samsung

C’est lors d’une conférence à New York que le fabricant Samsung a dévoilé son Galaxy Note 9. Comme les rumeurs l’annonçaient, ce nouveau smartphone est assez similaire à la version précédente, tant au niveau du design que des caractéristiques techniques. C’est le cas de l’écran Super AMOLED 6,4″, le processeur Exynos 9810, 6 Go de RAM ainsi qu’un stockage soit en 128, soit 512 Go. La taille de stockage impacte légèrement le prix pour acheter un Samsung Galaxy Note 9. On notera que le Samsung Galaxy Note 9 est disponible à l’achat en version noire, bleue cobalt et mauve orchidée.

Pour autant on remarquera quand même quelques sérieuses améliorations comme le stylet qui sert de télécommande, ou encore la batterie qui est 21% plus puissante que la précédente (4.000 mAh). On appréciera également à l’arrière les deux capteurs photos 12 MPx (dont l’un avec autofocus et zoom optique 2x), et à l’avant un capteur de 8 MPx avec autofocus et auto-HDR.

Dernier élément convaincant pour la phablette Galaxy Note 9 de Samsung : sa robustesse. Il est protégé du verre Gorilla Glass 5, et il est certifié IP68. Autrement dit, le smartphone peut être plongé jusqu’à 30 minutes à 1,30m de profondeur sans risquer de dommage. Ces arguments vont faire peser la balance au moment d’acheter un smartphone de type Samsung Galaxy Note 9 plutôt qu’un autre.

Où acheter le Galaxy Note 9 ?

Alors qu’il vient tout juste d’être annoncé, le Samsung Galaxy Note 9 est déjà disponible à l’achat en précommande. Le prix officiel est de 1.009€ pour le modèle en 128 Go, et 1.209€ pour la version 512 Go. Seuls quelques marchands ont intégré l’offre pour acheter le Samsung Galaxy Note 9 immédiatement, pour une livraison à partir du 24 août (date de sortie nationale). Face à l’engouement du grand public pour la phablette, les ruptures de stock pourraient vite apparaître, il faudra donc être réactif.

Ci-dessous, un tableau pour acheter le Samsung Galaxy Note 9 au meilleur prix :

Parmi les offres disponibles, Boulanger se distingue de la concurrence : le Samsung Galaxy Note 9 est disponible à l’achat avec une offre de reprise sur votre ancien smartphone jusqu’à 400€ + la possibilité d’obtenir un financement mensuel en 20x sans aucun frais, de 49€ par mois. C’est aujourd’hui la meilleure offre pour acheter le Galaxy Note 9 en France. Ce comparatif de prix pour acheter le Samsung Galaxy Note 9 est mis à jour en temps réel, selon les offres disponibles chez les principaux marchands.

