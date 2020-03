Le spin-off d’Aquaman se dévoile peu à peu

Aquaman est un film qui a très bien marché au box-office on s’en souvient. Un succès en partie rendu possible par la présence de Jason Momoa. Or, si l’acteur a signé pour plusieurs films, il a aussi inspiré les scénaristes à donner naissance à un spin-off. Un fait plutôt rare, qui intrigue forcément, surtout quand on sait que le film titré The Trench, devrait notamment avoir une sérieuse dimension horrifique. Or, le projet se dévoile peu à peu.

Aquaman en mode horreur

Pourra-t-il faire mieux que le milliard de dollars de recettes du film Aquaman ? Pour l’instant rien n’est encore sûr. Mais, la Tranchée (The Trench) possède un attrait certain qui a rendu curieux le public dans le premier film. On se souvient de cette séquence dans une partie particulièrement sombre de l’océan, de ces nuées de créatures sanguinaires qui peuplent l’un des royaumes sous-marins dépeint dans l’univers d’Aquaman. Esthétiquement et d’un point de vue de l’angoisse, on avait eu le souffle coupé.

Le spin-off devrait donc nous permettre de mieux découvrir cet univers que l’on a seulement entraperçu dans le premier film. En revanche, il ne faudra vraisemblablement pas compter avec Jason Momoa. Du côté de l’histoire, Johnson-McGoldrick, le scénariste d’Aquaman, qui n’est pas aux manettes sur ce projet, a livré quelques détails sur Twitter.

En théorie, cela devrait se dérouler entre Aquaman 1 et Aquaman 2. Mais certains détails sont encore en train d’être organisés.

L’horreur est dans tous les cas bien au rendez-vous. C’est là-dessus que The Trench cherchera sans doute à miser alors que dans le même temps, Aquaman 2 se profile peu à peu, prévu pour décembre 2022 avec James Wan à la réalisation, Jason Momoa et Amber Heard devant la caméra. Deux films qui nous donnent envie de sauter à l’eau.