DC Comics : le départ de Jason Momoa / Aquaman se précise

L’information est pour le moins surprenante, même si au final, on aurait presque pu s’y attendre. DC Comics et Warner Bros sont probablement en train de remodeler tout leur univers sur grand écran. Alors que l’on sait déjà qu’il y a un nouveau Batman en la présence de Robert Pattinson, et que l’avenir d’Henry Cavill ne semble plus être lié à celui de Superman, la liste ne semble pas destinée à s’arrêter là. On apprend en fait via We Got This Covered que Jason Momoa, qui incarne Aquaman sur grand écran, serait le prochain.

Jason Momoa prêt à passer la main ?

Quand on se souvient du succès du premier Aquaman et alors que le second film est désormais en préparation, l’information a de quoi interroger. L’acteur semble en effet particulièrement adapté pour ce rôle, comme il l’a montré à l’écran. Pour preuve, il a réussi à transformer un personnage que l’on imaginait relativement peu bankable sur grand écran en vrai succès du box-office.

Mais, cela ne semble pas suffire aux pontes de Warner Bros. Concrètement, l’acteur conserverait son rôle pour Aquaman 2 et Aquaman 3. Mais, avec ce dernier film, il deviendrait vraiment le roi de tous les océans et réaliserait qu’il ne pourrait pas être super-héros et roi en même temps. L’occasion sans doute de passer la main à un éventuel Aqualad qui pourrait bien être présenté d’ici là.

Plus précisément, ce serait la version de Kaldur, qui correspond dans Young Justice au fils de Black Manta, l’adversaire d’Aquaman dans le premier film. Dans tous les cas, cela laisse du temps à DC Comics pour exploiter le succès de Jason Momoa. Mais aussi pour nous préparer à le voir partir, sans doute vers 2025-2026. On peut aussi espérer que DC Comics refasse un film global d’ici là.