Les nouveaux produits Apple prévus pour cette année incluraient une nouvelle enceinte HomePod

À l’instar de nombreuses entreprises dans le monde, Apple suit des mesures de confinement strictes afin de protéger ses employés, et pour freiner la propagation du coronavirus. Mais visiblement, malgré ces nouvelles contraintes, la firme de Cupertino continue de développer ses nouveaux produits.

Bien entendu, Apple n’évoque jamais à l’avance ce qu’il va lancer plus tard. Mais dans un article publié cette semaine, Bloomberg évoque les produits que la firme de Cupertino serait toujours en train de développer, malgré les mesures de confinement.

Citant des sources proches du dossier, Bloomberg indique qu’Apple développerait actuellement un nouvel HomePod, un Apple TV, un MacBook Pro, des iPad plus abordables (que l’iPad Pro), une nouvelle montre Apple Watch et un iMac. Ces produits pourraient être dévoilés cette année. Bien sûr, la firme de Cupertino travaille aussi sur ses prochains iPhone haut de gamme. Et d’après de nombreuses rumeurs, Apple devrait aussi sortir un successeur de l’iPhone SE, dont le nom pourrait être iPhone 9 ou iPhone SE 2.

L’article de Bloomberg ne s’attarde pas sur les détails concernant les futurs produits d’Apple, mais plutôt sur comment l’entreprise a dû s’adapter pour continuer à développer ses produits, tout en respectant les mesures de distanciation sociale.

Apple serait obligé de changer son mode de fonctionnement

La culture du secret fait partie de l’ADN d’Apple. Mais dans le contexte actuel, la firme a dû s’adapter. Par exemple, l’entreprise aurait commencé à autoriser des ingénieurs à ramener des prototypes pour que ceux-ci puissent travailler chez eux. Or, cela serait contraire aux pratiques habituelles d’Apple. Normalement, celui-ci n’autoriserait que quelques employés à ramener des produits presque finaux chez eux, pour des tests dans le monde réel.

Mais tout en continuant de développer ses produits malgré le confinement, Apple prendrait aussi des mesures pour éviter les fuites. « […] que vous travailliez à la maison ou au bureau, il est toujours essentiel de garder le travail confidentiel. Tout en travaillant à distance, faites preuve de la même prudence et conservez toujours en toute sécurité les articles et documents confidentiels lorsqu’ils ne sont pas utilisés », expliquerait une note adressée aux employés.

Et pour qu’un prototype puisse être emporté à la maison par un ingénieur, le feu vert d’un vice-président d’Apple serait nécessaire. De plus, la liste des personnes en possession de ces prototypes serait régulièrement vérifiée par Tim Cook, le CEO de l’entreprise.