Le successeur du Galaxy Fold pourrait avoir un écran pliable… en verre

Après le lancement gâché du Galaxy Fold cette année, Samsung s’apprêterait à lancer son second smartphone pliable début 2020. D’après certains médias, il est fort probable que le géant coréen présente cet appareil en même temps que son prochain smartphone haut de gamme : le Galaxy S11.

Si Samsung n’a pas encore évoqué le successeur du Galaxy Fold, les rumeurs concernant celui-ci sont déjà nombreuses sur la toile. Il y a quelques jours, des photos présumées du Galaxy Fold 2 sont même apparues sur internet.

Et d’après ces images, le nouveau smartphone pliable de Samsung pourrait être un téléphone à clapet, comme le nouveau Razr de Motorola (qui fait actuellement l’objet d’une demande plus élevée que prévu).

Aujourd’hui, nous apprenons également que cet appareil pourrait avoir un nouveau type d’écran.

Comme vous le savez peut-être déjà, le Samsung Galaxy Fold a un écran en plastique.

Mais d’après une récente publication du compte Twitter Ice universe (l’une des sources de « fuites » les plus fiables en ce moment), pour le Fold 2, Samsung pourrait opter pour un écran en verre ultrafin.

« Il peut être confirmé que le Galaxy Fold 2, qui a fuité il n’y a pas si longtemps, utilisera pour la première fois dans le monde, une couverture en verre ultrafin, remplaçant les matériaux plastiques », écrit-il. « L’écran semble plus plat et présente moins de rides. En fait, c’est le bon matériau de couverture pour les téléphones pliables. »

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N

— Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019