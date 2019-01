Le support des applications Android se précise pour Fuchsia OS

Alors qu’il a déjà Chome OS pour les tablettes et les ordinateurs, et Android pour les appareils mobiles, Google développe un troisième système d’exploitation baptisé Fuchsia OS.

Pour le moment, on ne sait pas encore pour quels types d’appareils ce nouveau système d’exploitation est destiné. Mais ce qui est de plus en plus certain, c’est que Google fera en sorte que Fuchsia OS soit capable de lancer des applications Android.

Et cela se précise aujourd’hui, avec la découverte par le site 9to5Google de nouveaux éléments sur Android Open Source Project (AOSP). Celui-ci contient une partie liée à Fuchsia OS. Récemment, celle-ci aurait été mise à jour afin d’y mettre une clarification qui annonce le développement d’une version d’Android Runtime pour Fuchsia OS.

Fuchsia OS pourrait alors utiliser cette version d’ART pour lancer les applications Android.

Pour le moment, on a cependant peu de détails sur la façon dont Fuchsia OS utilisera Android Runtime. Mais en tout cas, peu importe sur quels appareils Google veut utiliser ce système d’exploitation, le fait qu’il veuille que celui-ci supporte les applis Android est tout à fait normal. Cela permettrait d’avoir un catalogue d’applications considérable sur l’OS dès son lancement. Et pour rappel, Chrome OS, l’autre système d’exploitation de Google, supporte également les applications Android.

Fuchsia OS, le mystérieux système d’exploitation de Google

Si l’existence du projet n’est plus un secret, Google n’indique pas pourquoi il développe Fuchsia OS.

Et certains médias pensent que la firme de Mountain View veut remplacer Android avec ce nouveau système d’exploitation.

Il y a un mois, Fuchsia a commencé à être testé sur le smartphone Honor Play. Et il pourrait également supporter d’autres appareils avec le processeur Kirin de Huawei.

D’autre part, certains médias ont remarqué que durant la dernière keynote de Google, pour présenter le Pixel 3, l’entreprise semble avoir fait exprès de ne pas mentionner « Android ».