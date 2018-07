Le Surface Phone ne verra pas le jour en 2018 (ni peut-être jamais)

On entend parler du projet Andromeda un peu partout ces derniers temps, on croirait presque qu’il sera lancé à la rentrée devant la profusion de rumeurs entourant ce projet de Microsoft. Pourtant, rien n’est moins sûr, des analystes tablent sur 2019… au mieux ! Certains estiment même, que le projet Andromeda pourrait bien retourner dans les cartons et ne jamais voir le jour…

Le projet Andromeda mis en pause pour 2018

Décidément, les projets de smartphones pliables ont des problèmes les uns après les autres. Hier, nous vous parlions de Huawei, la firme a décidé de repousser à l’an prochain son projet. Une décision surprenante alors que l’entreprise voulait à tout prix sortir son smartphone pliable avant Samsung. La firme sud-coréenne compte sortir son smartphone en début d’année prochaine. Pour elle, les choses vont bien puisqu’un autre concurrent potentiel n’est plus dans la course, il s’agit de Microsoft. L’avenir semble dégagé pour le Galaxy X.

En effet, selon le site de ZDNet, il n’y aura pas de Surface Phone d’ici la fin de l’année. Pourtant, les rumeurs étaient nombreuses, entre fuites et soupçons, mais tout cela ne « mène nulle part ». Le mythique projet de smartphone pliable de Microsoft disparaîtrait donc encore une fois de l’agenda.

Plusieurs indices ont mis la puce à l’oreille de Mary Jo Foley, spécialiste des informations liées à l’écosystème Windows. Premièrement, le code de l’OS mobile Andromeda ne sera pas intégré à la prochaine version de Windows 10. Il ne serait pas prêt du tout et donc Microsoft préfère ne pas prendre de risques. Deuxièmement, le départ de Terry Myerson, en charge des écosystèmes Windows, a eu pour conséquence de mettre de nombreux projets en pause, dont fait justement partie Andromeda. Il ne s’agit donc pas d’une priorité de la firme de Redmond en ce moment.

Un report définitif ?

Toutefois, les choses vont même plus loin que cela. En effet, le smartphone pliable aurait même été renvoyé à la case départ. L’absence de mention en public d’Andromeda durant les grands événements high-tech ces derniers mois, incite à penser que du côté des responsables de Microsoft, on n’y croit plus vraiment. Faut-il y voir un abandon définitif du projet ?

Pas forcément, il s’agirait plutôt d’un nouveau positionnement. A la place d’un Surface Phone, un Surface PC. Un ordinateur portable pliable de taille réduite. Une évolution qui s’inscrirait dans une logique déjà mise en avant par Microsoft en 2017. Satya Nadella expliquait alors : « Lorsque l’on dit que nous ferons plus de téléphones, je suis certain que nous en ferons, mais ils ne ressembleront pas aux téléphones existant aujourd’hui ». Pour voir arriver ce nouveau produit, il faudra vraisemblablement s’armer de patience.