Le système de trophées va littéralement changer sur PS5

Instaurés depuis 2008 sur PlayStation 3, rendu obligatoire à partir du 1er janvier 2009 toujours sur PS3, les trophées sont désormais quelque chose d’indispensable pour tous les joueurs. Largement inspirés des « Succès » de chez Microsoft sur Xbox 360, les trophées permettent de rajouter un défi supplémentaire aux joueurs et de prolonger (parfois de manière intéressante) la durée de vie d’un jeu. Ou cela permet aux joueurs de terminer réellement leurs jeux à 100%.

Jusqu’à maintenant, il est possible de débloquer plusieurs trophées sur PS3, PS VITA et PS4 avec des trophées relativement simples (en bronze), des trophées intermédiaires (en argent), des trophées longs à réaliser ou complexes (en or) et enfin, le fameux Graal avec le trophée Platine lorsque le joueur à débloqué tous les autres trophées !

À partir d’aujourd’hui et sur la PS5, le système change complètement et apporte son lot de nouveauté ! On fait le point de ces modifications qui sont donc d’ores et déjà disponibles et qui ont été détaillées sur le PlayStation Blog.

Un nouveau classement et calcul des trophées PS5

Le premier gros changement sur PS5, c’est la valeur des fameux trophées PlayStation qui étaient jusqu’à maintenant compris entre 1 et 100. À partir d’aujourd’hui, la valeur des trophées sera comprise entre 1 et 999. Les trophées bronze rapporteront entre 1 et 299 points. Les trophées argent entre 300 et 599 points. Les trophées or entre 600 et 998 points. Et enfin, le fameux trophée platine rapportera 999 points.

Dès maintenant, votre « niveau de joueur » va être recalculé et ajusté en fonction de ce nouveau système. PlayStation explique ainsi que si votre niveau actuel est de 12, il va bientôt passer à 200 environ avec ce nouveau système de comptabilité. L’idée de ce nouveau système sera de permettre aux joueurs débutants de plus rapidement augmenter leur niveau et d’avoir une difficulté qui augmentera de façon plus homogène. Sony précise ainsi que les trophées Platine compteront davantage dans votre gain de niveaux, les rendant encore plus précieux.

Sony précise qu’il y aura également un changement des icônes de niveaux de trophée sur PS5, et prochainement sur l’application PlayStation App (aucune précision sur PlayStation 4). L’icône de niveau est la fameuse étoile dorée, mais quelques variantes arriveront prochainement.

Sony précise également que l’ensemble des trophées que vous avez pu récolter sur PS3, PS4 et PS VITA seront automatiquement transférés sur PS5 dès le jour où vous passerez sur la nouvelle console. On ne sait cependant pas pour les jeux « rétrocompatibles » et les « remastered » si les trophées seront de nouveau à débloquer ou non.