Le tandem Pokémon Epée/Bouclier explose (déjà !) les scores de ventes sur Nintendo Switch

Pokémon, c’est toujours un succès

Après un premier opus Let’s Go Pikachu/Evoli en fin d’année dernière qui n’avait pas forcément séduit les fans, la saga Pokémon, la vraie, est de retour depuis quelques jours sur Nintendo Switch. Un retour qui se présente sous la forme d’un tandem (forcément) de jeux, avec Pokémon Epée d’un côté, et Pokémon Bouclier de l’autre.

Un retour évidemment très attendu chez les (innombrables) fans de la saga, et qui se traduit par des ventes stratosphériques pour le dernier-né de The Pokémon Company. Au total, sur le premier week-end, ce sont plus de 6 millions de copies de Pokémon Epée et Bouclier qui ont été vendues dans le monde, dont 2 millions uniquement au Japon. Les Etats-Unis ont également répondu à l’appel, avec environ 2 millions de ventes.

A titre de comparaison, les épisodes Let’s Go Pikachu et Let’s Go Evoli de l’an dernier se sont écoulés à 11,28 millions d’exemplaires depuis leur lancement. Au total, depuis le lancement de la saga sur GameBoy en 1996, Pokémon s’est écoulé à plus de 240 millions de copies dans le monde. Quand même…

Un carton Pokémon pour Noël ?

Rappelons que pour célébrer le lancement de ce nouveau tandem de Pokémon, Nintendo a également eu l’excellente idée de proposer en boutiques une version collector de sa nouvelle Switch Lite. Une édition limitée Pokémon, qui dispose d’un design spécifique… mais qui n’inclut pas le moindre jeu.

Pour Noël, qui approche à grands pas, les intéressés pourront en effet opter pour la « nouvelle » Nintendo Switch, le modèle classique avec dock TV, mais aussi pour la Nintendo Switch Lite, un modèle revisité, 100% nomade, et qui nous a particulièrement convaincus chez Presse-Citron, comme nous l’expliquons dans notre test complet. Evidemment, il va sans dire que Pokémon Epée/Bouclier fonctionne parfaitement sur la Switch classique, comme sur le modèle Lite.