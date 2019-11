Où précommander Pokémon Épée et Bouclier sur Nintendo Switch ?

Le grand retour de Pokémon c’est le 15 novembre prochain sur Nintendo Switch avec le premier opus proposant une nouvelle histoire et une nouvelle génération de Pokémon après le remake de Pokémon Bleu et Rouge avec Let’s Go Pikachu et Let’s Go Evoli l’année dernière. Voici un petit guide de précommande pour préparer au mieux votre nouvelle aventure de dresseur !

La première édition de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier est donc l'édition simple. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 46,99€ et 69,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L'exemplaire du jeu sur Nintendo Switch

Précommander Pokémon Épée et Bouclier Double Pack La seconde édition de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier est donc l’édition « double pack ». Cette dernière sera donc proposée au prix de 119,99€. Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu Pokémon Épée sur Nintendo Switch L’exemplaire du jeu Pokémon Bouclier sur Nintendo Switch Un steelbook dorée avec les deux Pokémon légendaires de Galar

Acheter la Nintendo Switch Lite Pokémon Épée et Bouclier La troisième édition de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier est donc l’édition « Switch Lite » avec la console collector. Cette dernière sera donc proposée au prix de 209,99€. Pour ce prix-là, vous aurez droit à : Une Nintendo Switch Lite en édition limitée « Pokémon Épée et Bouclier »

Attention, aucun exemplaire du jeu n'est proposé dans cette édition.

Pokémon Épée et Bouclier : Un nouveau jeu qui nous inquiète ?

C’est lors de l’E3 2019 que nous avons pu tester en avant-première le nouveau Pokémon Épée et Bouclier. Un premier test un peu mitigé qui nous avait refroidis avec un jeu ne proposant pas de grande révolution au niveau graphique, au niveau du gameplay, avec comme seule grande nouveauté l’effet Dynamax que l’on peut activer lors d’un combat. Une technique qui est possible via un bracelet spécial sur le poignet du dresseur et qui va rendre votre Pokémon… Gigantesque ! C’est certes impressionnant, mais pas réellement utile.

On espère que l’ensemble du jeu proposera d’autres grosses nouveautés et un jeu à la hauteur de l’attente des fans ! Pour cela, rendez-vous dans les prochains jours pour notre avis complet sur Presse-citron !