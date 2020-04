Le temps qu’on passe sur les applications mobiles a fortement augmenté au premier trimestre

Les mesures de confinement sont ordonnées un peu partout dans le monde,et les gens passent plus de temps devant leurs smartphones, que ce soit pour se divertir, pour travailler à distance, ou bien pour rester connecté avec les amis et les proches.

Si cette hausse de l’utilisation des applications sur les smartphones était déjà prévisible, aujourd’hui, nous avons des données plus précises, grâce à une étude publiée par la société App Annie. « En Chine, premier pays à faire face à l’impact du coronavirus, le temps passé a augmenté de 30% à 5 heures par jour en moyenne par rapport à 2019. L’Italie, le deuxième marché le plus touché, avec le deuxième bond le plus élevé avec 11%. Dans le monde, le temps hebdomadaire moyen consacré aux applications et aux jeux sur les téléphones Android a augmenté de 20% d’une année sur l’autre au premier trimestre 2020 », lit-on sur le blog d’App Annie.

Au mois de mars, alors que la situation commençait à s’améliorer en Chine, de nombreux pays d’Europe doivent encore freiner la propagation du virus avec des mesures de confinement strictes. Cela a entraîné une hausse du temps passé sur les applications mobiles durant ce mois. En France, cette hausse a été de 15 %.

En ce qui concerne les téléchargements, App Annie indique que ceux-ci ont connu une hausse mondiale de 5 % en glissement annuel sur le Play Store (22,5 milliards de téléchargements) durant le premier trimestre, tandis que sur iOS, cette hausse a été de 15 % (soit 9 milliards de téléchargements).

Et bien entendu, les dépenses des internautes sur les applications mobiles sont également en hausse. D’après les estimations d’App Annie, les applications sur iOS ont généré 15 milliards de dollars durant le premier trimestre 2020, ce qui correspond à une hausse en glissement annuel de 5 %. Sur Google Play, la hausse serait également de 5 %, et les applications mobiles auraient généré 8,3 milliards de dollars.

TikTok, l’app la plus téléchargée au premier trimestre 2020

App Annie a également fourni un classement des applications les plus téléchargées au premier trimestre 2020. Et, sans surprise, TikTok est à la première place, suivi de WhatsApp, Facebook, Instagram et Messenger.

En revanche, lorsqu’on tient compte du nombre d’utilisateurs actifs par mois et non du nombre de téléchargements, Facebook est toujours numéro un. TikTok est à la sixième place.

Quoi qu’il en soit la croissance rapide de TikTok est évidente. Et c’est probablement pour cette raison que YouTube a décidé de développer Short, une fonctionnalité de sa plateforme qui devrait rappeler certains aspects de TikTok.