YouTube développerait un concurrent de TikTok

Aujourd’hui, rien ne semble pouvoir arrêter TikTok, le réseau social de partage de vidéos qui est devenu l’une des plateformes préférées des adolescents et des jeunes adultes. Alors qu’il s’agit d’un réseau social relativement récent, TikTok figure déjà dans le Top 10 des applications les plus téléchargées ces dix dernières années, selon les informations d’App Annie.

Mais pour contrer ce concurrent, YouTube aurait un plan : « Short ». En substance, il s’agirait d’une nouvelle fonctionnalité que la plateforme de Google souhaite lancer avant la fin de l’année, qui proposerait des fonctionnalités similaires à celles de TikTok. C’est ce qu’indique un article récemment publié par le site The Information, et qui est relayé par The Verge.

Comme TikTok, la fonctionnalité Short de YouTube permettrait à ses utilisateurs de poster des vidéos courtes. Et comme sur TikTok, il serait possible d’utiliser des extraits de musiques (pour lesquelles YouTube a déjà négocié les droits d’utilisation) sur ces courtes vidéos. Visiblement, ces vidéos apparaîtraient sur un flux destiné au format.

Bien entendu, pour le moment, ces informations ne sont pas encore officielles. Néanmoins, celles-ci sont corroborées par Dylan Byers, journaliste de CNBC. « La cheffe de YouTube Susan Wojcicki et moi avons parlé de TikTok dans un épisode de podcast qui sera diffusé plus tard ce mois-ci. Nous aurons bientôt un article confirmant cette nouvelle, ainsi que quelques-uns de ses commentaires sur YouTube et les vidéos courtes », a-t-il indiqué dans un tweet.

Une menace pour Facebook et YouTube ?

Que YouTube essaie de créer un format similaire à celui de TikTok serait normal, étant donné que ce nouveau réseau social gagne en popularité et menace les géants d’internet. D’après The Verge, TikTok a connu une croissance de 125 % en deux ans, et compte aujourd’hui des centaines de millions d’utilisateurs. D’ailleurs, Facebook, de son côté, a déjà lancé une application appelée Lasso qui rappelait TikTok. Mais YouTube pourrait être mieux armé pour contrer cette plateforme.

D’autre part, ce ne serait pas la première fois que YouTube adopte une fonctionnalité populaire sur d’autres réseaux sociaux. À l’instar de Facebook, Instagram et WhatsApp, YouTube a aussi un équivalent des Stories, le format qui est devenu populaire grâce à Snapchat.