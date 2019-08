Le terrifiant trailer de la saison 2 de Mindhunter

Mindhunter, la géniale série de David Fincher, va bientôt avoir sa saison deux. Celle-ci est prévue pour le 16 août prochain comme son génial créateur l’a révélé il y a quelques semaines. Mais pour vous (et nous) aider à patienter, Netflix a mis en ligne un trailer qui annonce la couleur. Autant le dire tout de suite, on ne devrait pas s’ennuyer.

Mindhunter, toujours plus loin

« Une dernière chose. Manson est petit. Vraiment petit. Essaye de ne pas regarder ». Quelques simples phrases qui résument bien l’essence de cette saison 2 de Mindhunter. Deux ans après sa première saison, le programme revient donc avec les agents du FBI Holden Ford et Bill Tench.

Les profilers vont cette fois se plonger dans les « aventures » du « Monstre d’Atlanta », Charles Manson, qui a tué une trentaine d’enfants entre 1979 et 1981. Mais il ne sera pas le seul tueur en série qu’ils retrouveront face à eux. Ed Kemper (joué par le génial Cameron Britton) qui a « coopéré » avec les autorités dans la première saison, après avoir reconnu dix meurtres semble se révéler moins coopératif cette fois si on en croit la bande-annonce. La psychologue Wandy Warr (jouée par Anna Torv ) est encore une fois au rendez-vous.

Ce trailer pour le moins glaçant nous replonge immédiatement dans la tension et l’atmosphère si particulière que la première saison avait réussi à créer. On appréciera aussi le fait de voir Charles Manson, joué par Damon Herriman, comme dans Once Upon a Time… in Hollywood. Une continuité à l’écran qui devrait faire plaisir aux fans en cette période estivale.

Cette seconde saison est à nouveau signée par David Fincher, mais il est accompagné de Carl Franklin et Andrew Dominik.