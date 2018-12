Le top 5 cinq des séries annulées par Netflix en 2018

C’est la dure loi du monde des séries. Les annulations rythment la vie de nombreux networks américains, obligés de faire de la place dans la grille des programmes. Chez Netflix, pas de problème de place mais une logique de rentabilité / visionnage qui fait parfois de terribles dégâts. On a choisi cinq séries qu’on aurait bien voulu voir continuer un peu plus loin en 2018.

Seven Seconds

On commence léger, avec une mini-série qui n’avait pas forcément un grand avenir mais qui nous a plu. Seven Seconds était pensé pour une saison. On ne peut que le regretter…

Daredevil

Honnêtement, on fait sans doute une petite fixette sur Daredevil. Mais la 3e saison respirait les bonnes idées. Son annulation s’inscrit dans une longue série Marvel – Disney qui a vu disparaître Iron Fist, Luke Cage ou Defenders. S’il ne devait en rester qu’un, on aurait quand même parié sur lui. A tort. En espérant qu’il revienne sous une forme ou l’autre…

Orange is the new Black

Soyons honnêtes. Qui aurait dit en 2013 que l’histoire de femmes dans une prison aurait du succès dans le registre des séries ? C’est un pari que Netflix a su mettre à profit du point de vue des abonnés. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. La série annulée cette année, aura le droit à sa septième et dernière saison en 2019.

Sense8

Ici, il faudrait presque dire merci à Netflix. Merci de nous avoir offert une fin au surprenant Sense 8. Dans le même temps, on regrette que la plateforme de streaming n’ait pas poussé un peu plus loin la folie en lui offrant plus de temps d’antenne…

House of Cards

Enfin, on termine avec un programme qui a réellement contribué à lancer Netflix en France : House of Cards. Difficile d’être certains de ce que serait aujourd’hui la situation s’il n’y avait pas eu l’affaire Kevin Spacey.

Pour autant, vu la dernière saison, pour le moins décevante, on sent qu’il était temps de se dire au revoir. C’est sans doute le programme pour lequel on aura le moins de regrets.