Le torchon brûle entre SpaceX et la Nasa

Jusque-là, on avait tendance à penser que tout allait bien entre SpaceX et la NASA. Récemment, on apprenait ainsi l’ouverture d’une nouvelle mission sur les trous noirs. Par le passé, de nombreuses collaborations ont déjà eu lieu entre les deux organisations. Mais la NASA ne semble pas particulièrement contente de la situation ces derniers jours. On fait le point.

SpaceX doit fournir des résultats

Le 28 septembre était une grande journée pour SpaceX. Elon Musk a dévoilé le fameux « Starship », sa nouvelle génération de fusée censée nous envoyer vers Mars ou la Lune. Ses débuts sont prévus dans les six prochains mois et c’est une étape importante pour l’entreprise d’Elon Musk.

Jim Bridenstine, le numéro 1 de la Nasa a salué la performance à la veille de celle-ci. Mais il ne s’est pas arrêté là. En effet, si son communiqué mentionne son impatience de découvrir la fusée, c’est aussi un cinglant rappel des retards de SpaceX concernant le « Commercial Crew ».

La Nasa attend le même niveau d’enthousiasme sur les investissements du contribuable. Il est temps de fournir des résultats.

Ce programme devait envoyer des astronautes en orbite basse et sur la station spatiale internationale. Il a été lancé avec SpaceX et Boeing, notamment pour que la Nasa se concentre sur des missions plus ambitieuses et plus lointaines.

Elon Musk a tenté de mettre fin à la crise en assurant que seulement 5% du personnel de SpaceX travaillait sur le Starship, alors que le reste était dédié à la NASA. Il n’a toutefois pas pu s’empêcher de lancer une pique en mentionnant notamment le « Space Launch System », une fusée de la Nasa destinée à atteindre la Lune mais qui a déjà plusieurs années de retard. Une pique qui met en avant l’indépendance accrue de SpaceX à l’égard des fonds publics.