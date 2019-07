La NASA et SpaceX vont débuter une nouvelle mission sur les trous noirs

Ce 8 juillet, la NASA a déclaré que SpaceX avait remporté un nouveau contrat qui permettra aux deux entités de débuter une mission portant sur les trous noirs. Pour rappel, celles-ci collaborent déjà autour de plusieurs missions, dont celle de DART.

Estimée à plus de 69 millions de dollars, cette dernière se concentre sur la déviation d’astéroïdes et se basera sur l’utilisation d’une fusée Falcon 9 et d’un satellite dont l’objectif sera d’entrer en collision avec l’astéroïde Didymos.

Quelle est la nouvelle mission de SpaceX et de la NASA ?

En comparaison, la nouvelle mission de la NASA et de SpaceX sera beaucoup moins onéreuse que celle validée il y a quelques mois. Cette fois-ci, le projet IXPE est estimé à un peu plus de 50 millions de dollars, ce qui comprend le service de lancement et « autres coûts liés à la mission », précise l’agence spatiale.

Dans les faits, le projet de la NASA et SpaceX se focalisera sur l’envoi d’une sonde spatiale dans l’espace. En conséquence, la mission Imaging X-Ray Polarimetry Explorer (IXPE) sera dédiée à l’analyse de la lumière polarisée issue de certaines sources, dont les étoiles à neutrons, les nébuleuses pulsar à vent et les trous noirs supermassifs. L’agence ajoute également qu’il s’agira de découvrir « pour la première fois, les détails cachés de certains des objets astronomiques les plus exotiques dans notre univers ».

Les chercheurs pourront donc profiter d’une multiplicité d’images pour compléter leur base existante, ce qui devrait leur permettre d’en apprendre plus sur ces phénomènes et de mieux les comprendre.

Néanmoins, le lancement de l’engin spatial n’aura pas lieu avant le mois d’avril 2021, date à laquelle la sonde sera lancée depuis le Centre spatial Kennedy en Floride. Au total, ce sont trois télescopes spatiaux « équipés de détecteurs sensibles » qui seront envoyés dans l’espace.

Outre les missions DART et IXPE, la NASA et SpaceX travaillent également sur une capsule que l’agence américaine pourrait utiliser pour envoyer des astronautes jusqu’à la Station Spatiale internationale. Néanmoins, Crew Dragon a connu quelques déconvenues lors des derniers essais réalisés au sol, si bien que l’on ne sait pas quand elle pourra être réutilisée pour de nouveaux tests.