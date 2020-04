Le VPN de Cloudflare débarque (en beta) sur Windows et macOS

La société Cloudflare est surtout connue pour ses services destinés aux propriétaires de sites web. Mais celle-ci a également des offres pour les particuliers. En novembre 2018, Cloudflare a lancé 1.1.1.1, une application qui améliore et sécurise les connexions à internet sur mobile grâce à un service DNS.

Puis, en avril 2019, Cloudflare a ajouté une fonctionnalité VPN à cette application sur Android et iOS. Si de nombreuses offres existent dans ce domaine, le VPN proposé par Cloudflare a été optimisé pour optimiser les connexions et sécuriser le trafic. Outre cela, le VPN intégré à 1.1.1.1 a été conçu pour être simple d’utilisation, même pour ceux qui « ne savent pas ce que V.P.N. signifie. » En revanche, si votre but est de contourner des restrictions géographiques sur un service en ligne, vous devriez probablement penser à utiliser un autre VPN. Pour retrouver la liste des meilleurs VPN sur Windows, c’est ici. Pour les VPN sur Mac, c’est par là.

Un VPN gratuit pour les ordinateurs

De plus, bientôt, vous pourrez également essayer ce VPN de Cloudflare, appelé WARP, sur un ordinateur. En effet, l’entreprise vient d’annoncer le lancement en beta de celui-ci pour les ordinateurs sous Windows et sous macOS. « Bien que WARP ait commencé comme une option dans l’application 1.1.1.1, c’est vraiment une technologie qui peut bénéficier à tout appareil connecté à Internet. En fait, l’une des demandes les plus courantes que nous avons reçues au cours de l’année dernière est la prise en charge de WARP pour macOS et Windows », explique l’entreprise. Et la bonne nouvelle, c’est que le développement de ce VPN pour les ordinateurs ne prendra pas autant de temps que celui de la version mobile.

De plus, une version Linux est déjà dans les tuyaux. Dès que les versions pour Windows et pour macOS seront sorties, Cloudflare se penchera sur le développement d’un client WARP pour le système d’exploitation Linux.

Cloudflare promet que son VPN pour les ordinateurs sera aussi rapide et sécurisé que la version mobile. Et comme sur mobile, WARP sera proposé gratuitement sur Windows et macOS. Cependant, l’entreprise propose également une offre premium appelée WARP+. En substance, grâce au système « Argo Smart Routing » de Cloudflare, l’offre WARP+ permet d’avoir une meilleure accélération de la connexion internet.