Le Xiaomi Mi 10 Pro aurait été en rupture de stock après seulement 55 secondes

Il y a quelques jours, après la présentation des Galaxy S20, S20+ et 20 Ultra de Samsung, Xiaomi a, à son tour dévoilé ses nouveaux flagship en Chine : le Mi 10 et le Mi 10 Pro.

Et à l’instar des nouveaux modèles de Samsung, ceux de Xiaomi ont aussi des fiches techniques impressionnantes, pour ne citer que le SoC Snapdragon 865, la caméra principale de 108 mégapixels, ou encore les capacités de charge rapide qui atteignent 50 W sur le modèle Pro.

Ce modèle Pro est particulièrement intéressant puisque celui-ci, d’après les tests de DXOMark, dépasse le Mate 30 Pro de Huawei ainsi que l’iPhone 11 Pro, en matière de photos et de vidéos.

Pour le moment, on ne sait pas quand le Xiaomi Mi 10 Pro sera commercialisé en Europe. Mais en Chine, les ventes ont déjà commencé. Et en un rien de temps, le stock disponible pour la première vente aurait été écoulé.

Comme le rapporte le site GSMArena, sur le réseau social Weibo, Xiaomi aurait annoncé que son modèle Pro est entré en rupture de stock après seulement 55 secondes.

Ces ventes auraient généré plus de 200 millions de yuan, soit l’équivalent de 26 400 000 euros. D’après GSMArena, cela correspondrait à 33 300 à 40 000 unités vendues.

On attend toujours la présentation de ces appareils en Europe

Pour rappel, Xiaomi devait présenter le Mi 10 et le Mi 10 Pro en Europe durant le Mobile World Congress de Barcelone.

Mais à cause des risques de propagation du coronavirus, le salon a été annulé. Et Xiaomi a repoussé la présentation du Mi 10 et du Mi 10 Pro.

Normalement, c’est durant cette présentation qu’on connaitra les prix de ces appareils en Europe.

D’autre part, on ignore encore quels seront les effets de cette épidémie sur la chaîne d’approvisionnement de Xiaomi.

Récemment, Apple, par exemple, a admis qu’il y aura des pénuries d’iPhone à cause du ralentissement de la production. En effet, le retour à la normale se ferait plus lentement que prévu.