Le Xiaomi Mi Band 5 se dévoile davantage avant la présentation officielle

Il y a quelques mois, le constructeur chinois Xiaomi présentait sa toute première montre connectée, la Mi Watch. Le 11 juin prochain, Xiaomi s’apprête à présenter son nouveau bracelet connecté appartenant à la série Mi Band, le Mi Band 5.

Pour le moment, ne n’en savons pas beaucoup plus à propos ce bracelet connecté, cependant de nombreuses rumeurs suggèrent qu’il devrait embarquer un écran AMOLED plus grand que son prédécesseur. Récemment, sur Weibo, le compte officiel de Xiaomi a publié une image sur laquelle on peut voir ce fameux Mi Band 5 avec ses quatre coloris disponibles : vert, rouge, jaune et noir.

Taillé pour l’exercice… et le contrôle de la photo

En termes d’apparence, le Mi Band 5 à ressemble étrangement au Mi Band 4. Cependant, nous devrions en savoir davantage le 11 juin prochain lors de la présentation actuelle. D’autres rumeurs sous-entendent que le Mi Band 5 devrait être capable de contrôler les fonctionnalités photo. Toutefois, ce bracelet est très attendu notamment pour ses fonctions liées à l’exercice physique, le yoga, et bien d’autres machines à la salle de sport. Pour la première fois, le Mi Band devrait également intégrer l’assistant Amazon Alexa.

Évidemment, il ne s’agit pour le moment que de rumeurs. Toutefois, on s’attend tout de même à de belles améliorations sur ce nouveau modèle. Comme les précédents modèles, il y a de grandes chances que le Mi Band 5 se vende comme des petits pains. Et ce notamment parce-qu’il propose des fonctionnalités intéressantes par dizaines, à un prix extrêmement accessible, avec la qualité Xiaomi.

Par ailleurs, si vous cherchez un accessoire plus proche de l’Apple Watch, Xiaomi propose également, comme nous l’avons évoqué, sa Mi Watch qui est la copie conforme de la montre connectée d’Apple. En termes de caractéristiques techniques, la Mi Watch a un écran AMOLED de 1,78 pouce, avec une densité de pixels de 326 ppi. Cette montre embarque un SoC Snapdragon 3100 couplé à 1 Go de RAM et 8 Go de mémoire interne.