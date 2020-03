L’E3 sera-t-elle vraiment annulée ou des alternatives sont envisageables ?

Le monde entier continue de prendre des mesures afin de lutter au maximum contre la propagation du coronavirus. En France, le gouvernement a pris de nombreuses décisions pour empêcher les regroupements de plus de 1000 personnes. Nous apprenions par exemple hier que les matchs de ligue 1 se joueront à huis clos jusqu’au 15 avril. Par ailleurs, le milieu de la tech est également concerné.

Dans un premier temps, GSMA a prit la décision d’annuler le MWC de Barcelone, par la suite de nombreux événements ont suivi le mouvement, que ce soit le salon de l’automobile de Genève, la conférence F8 de Facebook, et bien d’autres. Aujourd’hui, l’hécatombe continue et nous apprenons que l’Electronic Entertainment Expo 2020 (E3) de Los Angeles à de grandes chances d’être annulée. Depuis 1995, l’E3 est l’événement incontournable pour les adeptes de jeux vidéo, où de nombreuses nouveautés sont présentées. Cette année, l’E3 est attendue du 9 au 11 juin au Los Angeles Convention Center et devrait attirer plus de 66 000 visiteurs.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, aucun communiqué officiel ne confirme cette information, mais il y a de grandes chances que l’E3 soit annulée. Le média américain Ars Technica a déclaré qu’une de ses sources a clairement entendu « des membres de l’ESA » dire qu’une annonce à ce sujet devrait être faite aux alentours du 10 mars. Comme on l’a expliqué, rien n’est officiel pour le moment, mais l’avancée de la situation ne permet pas d’imaginer qu’un tel salon ait lieu.

Sur Twitter, les réactions à ce sujet sont de plus en plus nombreuses, l’éditeur de jeux vidéo Devolver Digital a même invité les visiteurs du salon à annuler leurs vols et hôtels.

Cancel your E3 flights and hotels, y’all. — Devolver Digital (@devolverdigital) March 11, 2020

Mais alors quelles seraient les répercussions de cette potentielle annulation ? Ars Technica s’est intéressé à la question en déclarant que l’E3 est susceptible d’être reportée, déplacée dans un autre lieu, ou encore transformée en un événement virtuel sur Twitch ou autre plateforme.