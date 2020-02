Le MWC est annulé, et les exposants ne seront pas remboursés

La semaine dernière nous apprenions avec regret l’annulation du MWC organisé par la GSMA. Cette décision a été prise après de longues discussions suite aux nombreuses annulations d’exposant craignant la propagation du coronavirus. Amazon, Ericsson, Facebook, Intel, LG, Nokia Nvidia et Sony avaient annulé leur présence à cet événement qui devait se tenir comme toujours à Barcelone.

John Hoffman, CEO de la GSMA avait écrit cela : « En tenant dûment compte de l’environnement sûr et sain à Barcelone et dans le pays hôte aujourd’hui, la GSMA a annulé le MWC Barcelona 2020 parce que la préoccupation mondiale concernant l’épidémie de coronavirus, les problèmes de voyage et d’autres circonstances, font qu’il impossible pour la GSMA d’organiser l’événement. »

De la patience et de la compréhension

Par la suite, la GSMA a confirmé que cette situation n’est pas assurable, ce qui signifie que les exposants ne seront pas remboursés. Voici ce que l’on peut lire dans un mail envoyé à un exposant : « En tant qu’organisation à but non lucratif et organisatrice de toute une industrie et d’un écosystème connexe, les implications financières de ces circonstances sont extrêmement importantes pour la GSMA et nous sommes reconnaissants de votre compréhension et de votre patience. Étant donné qu’il s’agit d’une situation de force majeure, aucun remboursement ne sera accordé en vertu de la clause 21.10 de nos Conditions générales standard pour l’exposition, la publicité et le parrainage« .

Si les entreprises citées plus haut ne seront pas tellement impactées par cette décision, la situation pourrait être plus dramatique pour les plus petites structures qui investissent une grande partie de leur budget marketing dans cet événement. La GSMA prévoit de donner plus de détails sur la situation d’ici fin mars, pour le moment elle demande aux exposants d’être compréhensible et patient.