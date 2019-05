Leap Motion racheté, le remplaçant de la souris a finalement échoué

Leap Motion s’était fait connaître en 2012 grâce à son capteur, censé remplacer la souris. Après plusieurs pivots, la startup est finalement revendue à un acteur B2B.

En 2012 la startup annonçait le Leap, un petit module de reconnaissance des mouvements qui permettait d’interagir avec un PC ou un Mac. Les premières vidéos étaient révolutionnaires pour l’époque, avec un capteur bien plus petit qu’un Kinect, et très précis.

Après un succès impressionnant en termes de ventes (plus de 500 000 unités), le Leap n’a pas su trouver une utilité auprès du grand public, la startup n’ayant jamais réussi à entrainer suffisamment de développeurs dans son sillon. Pourtant, Leap Motion avait suivi le modèle des smartphones en créant son propre AppStore, mais le manque de soutien de la communauté et le faible nombre d’applications disponibles (et parfaitement fonctionnelles) n’ont pas rendu son usage indispensable pour les utilisateurs.

Leap Motion : quand la révolution reste un simple gadget

L’entreprise a pivoté quelques années plus tard en ajoutant le Leap sur des casques de réalité augmentée, et a même développé son propre modèle de casque à destination des fabricants. Après avoir levé plus de 94 millions de dollars, la startup vient d’être revendue à la société UltraHaptics, spécialisée dans les interactions, et déjà utilisatrice de la technologie. Le montant de la vente s’élève à 30 millions de dollars selon le Wall Street Journal. Un rachat par Apple avait été envisagé il y a quelques mois, avant d’échouer. Au plus haut de sa gloire, Leap Motion était valorisée à plus de 300 millions de dollars.

Le CEO de Leap Motion, Michael Buckwald est remercié, et nul doute que l’acquisition de Leap Motion par UltraHaptics est avant tout motivée par les brevets possédés par la startup.

La mauvaise exécution aura donc eu raison de la startup. C’est une page qui se tourne, avec un petit pincement au cœur, mon premier site, Monleap, étant dédié au… Leap Motion. RIP.