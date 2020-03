L’Écuyer du Roi sur Netflix : on regarde ou on zappe ?

Pour notre quatrième critique consécutive, on continue avec une série mise en ligne récemment sur Netflix et que vous pourriez binge-watcher rapidement pendant le confinement lié au coronavirus. Après la saison 3 d’Elite, celle du Protecteur, ou encore la série française Vampires, on se tourne vers l’Écuyer du Roi, une série de fantasy. Attention, l’article suivant contient de légers spoilers.

L’écuyer du Roi, (The Letter for The King en VO) est une série qui a été mise en ligne la semaine dernière sur la plateforme. On y découvre une saga de fantasy en 6 épisodes, au scénario loin d’être follement original. Un prince impitoyable qui veut plonger le monde dans les ténèbres et un jeune chevalier, un peu maladroit voir même incapable qui va se retrouver dans une quête épique pour se découvrir lui-même et sauver le monde. Enfin plutôt jouer au facteur en apportant une lettre au roi. L’histoire est l’adaptation d’un roman publié par Tonke Dragt en 1962. Alors la série vaut-elle le détour ?

L’écuyer du roi, touchant mais déjà vu

Soyons clairs d’entrée de jeu, les fanatiques d’héroïc fantasy ne trouveront sans doute pas ce qu’ils sont venus chercher avec cette histoire. Le scénario sent le réchauffé (que l’on pardonne vu la date de publication du livre original), mais surtout les personnages n’ont pas vraiment de profondeur et les surprises ne sont pas au rendez-vous. On devine rapidement où va aller l’histoire et quels seront les surprises au menu.

L’écuyer du roi se révèle être un grand mélange de tout et de n’importe quoi parmi ce que l’on a pu voir récemment, mais prenant à chaque fois le pire possible. On ne parvient pas à avoir peur pour Tiuri, malgré la volonté récurrente de donner l’illusion qu’il est en danger. Le fait que le grand méchant se cantonne à faire des monologues dans une tente à l’autre bout du monde ne contribue sans doute pas à créer l’environnement que voulait façonner Netflix. On vous fera même cadeau de ces deux anti-climax successifs dans les épisodes 5 et 6 qui auraient tendance à nous endormir.

En bref, l’écuyer du roi se révèle être une série idéale si vous voulez occuper des enfants pendant quelques heures. Pour les plus autres, mieux vaut chercher votre bonheur ailleurs, revoir Game of Thrones ou encore The Witcher.