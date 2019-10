L’éditeur de texte Notepad++ attaque le gouvernement chinois

Les éditeurs de texte ont l’habitude de rester neutres pour que les développeurs du monde entier puissent continuer à coder dans les mêmes langages, sans se sentir discriminer, quelles que soient leurs origines, religions, etc. Cependant, l’un des plus célèbres d’entre eux, Notepad++, sur lequel tout bon développeur à saisi ses premières lignes de code, a publié une mise à jour sous le nom « Free Uighur », en français « Ouïghour libre ».

Pour rappel, les Ouïghours sont un peuple turcophone et musulman traqué par le gouvernement chinois depuis des années. En août dernier, Libération écrivait à ce sujet : « Depuis de nombreux mois, des centaines de milliers de personnes de l’ethnie musulmane de la région du Xinjiang sont enfermées par les autorités. Les témoignages, rares, font état de sévices corporels et séances de propagande, plongeant la population comme la diaspora dans la terreur. »

La décision prise par Notepad++ n’est donc pas à prendre à la légère, et le moins que l’on puisse c’est que la Chine n’a pas du tout apprécié. Cette mise à jour a provoqué la colère des internautes chinois, ce qui fait de cet outil somme toute classique, et assez fade, un nouveau symbole dans la fracture entre l’Occident et l’Empire du Milieu.

Les premiers effets de cette colère se retrouvent sur GitHub, la page d’aide consacrée à Notepad++ est tout simplement inaccessible tant les défenseurs de Pékin expriment leur désarroi. Les développeurs exempts de ce conflit peinent à venir en aide aux questions posées.

Cet épisode intervient alors que la Chine et l’Occident, principalement les États-Unis, tendent à se détacher. En effet, les manifestations de Hong Kong ne sont pas perçues de la même façon en Chine et dans le reste du monde. Nous évoquions récemment, qu’un joueur professionnel Hearthstone appartenant à Blizzard a été banni par le studio américain pour avoir prononcé en plein live : « liberate Hong Kong ».

Plus tôt, c’est un dirigeant du club des Houston Rockets qui s’est fait remonter les bretelles par la NBA pour avoir apporté son soutien aux manifestants sur Twitter. Le gouvernement chinois menacé le championnat américain de ne plus diffuser les matchs dans son pays si des décisions n’était pas prise.

Les tensions sont palpables entre les deux géants de la planète, et il semblerait que les pressions exercées par la Chine sur les États-Unis portent leurs fruits.