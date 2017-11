L’Edito de la semaine : notre bilan du Black Friday, les déboires d’Europe 1 et Amazon Locker

Dans l’Edito vidéo de cette semaine, je reviens sur le Black Friday, je vous parle de le descente aux enfers d’un grand média historique et d’Amazon Locker.

Retour sur « notre » Black Friday

Depuis que nous avons déployé une stratégie de monétisation par l’affiliation fin août dernier, nous avons déjà beaucoup appris sur le sujet, et même s’il reste encore pas mal à faire, le bilan des trois premiers mois est clairement positif. Notre premier Black Friday en temps que partenaire de nombreux sites de e-commerce nous a permis de passer en quelque sorte notre premier « crash-test » et je crois que dans l’ensemble cela a plutôt bien fonctionné.

La descente aux enfers de la maison Europe 1

Ce média historique, cette radio qui a toujours eu ce quelque-chose de particulier, et qui était souvent en avance sur son époque, se débat depuis des années pour ne pas sombrer. En tant qu’auditeur depuis l’enfance, ces difficultés me touchent, mais je pense que la direction actuelle est complètement à la ramasse et de plus en plus déconnectée de la vraie vie, celle où se trouvent les auditeurs. Un peu comme l’orchestre du Titanic qui continue à jouer alors que le bateau coule… Dans cet édito je donne mon point de vue et je vous dis pourquoi je pense que ça ne peut pas marcher avec les recettes actuelles. Du simple bon sens, une notion que les équipes de cette radio semblent avoir perdue depuis très longtemps, enfermées dans leur tout d’ivoire un peu snob de la rue François Premier.

Amazon Locker, bienvenue dans le futur

Connaissez-vous Amazon Locker ? L’utilisez-vous ? Voici le genre d’innovation qui change réellement la vie. Ou en tout cas des petits morceaux de vie.