L’Edito Hebdo : Facebook devenu illisible, Presse-citron et l’automobile, et un soupçon de Bohemian Rapsody

Hello Folks,

C’est L’Édito Hebdo.

Au sommaire :

– Comment j’utilise les réseaux sociaux, et mes interrogations sur Facebook notamment

– Presse-citron et l’automobile

– Un petit point de vue perso sur le film Bohemian Rapsody… que je n’ai pas vu 😀

Facebook va-t-il s’effondrer sous son propre poids ?

Dans la première partie de cet édito, je vous explique mon usage des réseaux sociaux et ma relation à ceux-ci, a fortiori Instagram. Mais il est surtout question de Facebook, qui, malgré tous les paramètres et filtres qualitatifs qu’on essaie de lui appliquer, devient de plus en plus un torrent de boue dont l’intérêt se dégrade de jour en jour. Faut-il vraiment prendre du recul, fermer son compte, ou attendre des jours meilleurs ? Réponse dans cette vidéo.

Presse-citron et l’automobile, une longue histoire

Alors que les sites d’actualité Tech se dotent tous progressivement d’une rubrique auto, semblant découvrir sur le tard que c’est un vrai sujet aussi quand on parle d’innovation dans le numérique, Presse-citron traite de cette actualité pratiquement depuis ses débuts puisque les premiers articles Auto ou moto datent de 2005, année de lancement du site. A l’époque, nous étions probablement le seul blog tech à parler de voiture, ou pas loin. Nous ne sommes donc pas dans l’effet de mode ou d’aubaine, et notre corpus éditorial Automobile commence à représenter une partie conséquente du site, et certainement davantage depuis quelques mois, avec une vraie crédibilité auprès des constructeurs, qui nous sollicitent de plus en plus régulièrement. Dans cet édito je vous explique en détail notre approche du sujet.

Bohemian Rapsody, y aller ou pas ?

A l’occasion d’une discussion animée ce week-end, exceptionnellement un sujet un peu en-dehors de notre ligne éditoriale (mais qui est largement traité sur les réseaux sociaux quand même). Je vous dis pourquoi je ne voulais pas aller voir ce film alors que j’adore Queen de longue date, et pourquoi finalement je vais aller le voir. Encore une vieille histoire 🙂