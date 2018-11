L’Edito Hebdo : Hyperloop et les grincheux, Citronium mode d’emploi

Hello Folks, c’est l’Édito Hebdo.

On parle de :

1️⃣ la nouvelle polémique autour d’Hyperloop

2️⃣ Citronium www.citronium.fr

Quand les experts français en savent plus sur Hyperloop que ses propres concepteurs

Depuis son lancement en 2103, le projet Hyperloop initié par l’inévitable Elon Musk suscite beaucoup de discussions et de doutes sur sa faisabilité. Pour celles et ceux qui n’auraient pas trop suivi, Hyperloop est un nouveau moyen de transport terrestre (et même souterrain) hyper rapide qui consiste à faire « glisser » des capsules transportant des passagers dans un tube sous vide entre deux points. La vitesse théorique maximale pourrait être de 1200 km/h, ce qui permettrait de mettre par exemple Los Angeles à moins d’une heure de San Francisco, de centre à centre, alors que les deux villes sont distantes de huit cent kilomètres. Oui mais voilà, c’est sans compter avec le point de vue de certains experts français, dont l’un d’entre eux, ancien technicien chez Alsthom (oui, la firme qui fabrique les trains), considère carrément qu’Hyperloop est « une formidable escroquerie technique et intellectuelle ». Dans cette vidéo, je vous donne mon point de vue sur la question. Pas un point de vue technique car je n’en n’ai pas les compétences, mais mon point de vue sur cette polémique très « ingénieurs français qui savent tout mieux que tout le monde versus reste du monde ».

Citronium, mode d’emploi

Connaissez-vous Citronium, cette lettre de veille hebdomadaire sur le digital et l’innovation, lancée par votre serviteur ? Dans la deuxième partie de ce Live je détaille les rubriques et le mode de fonctionnement, et je vous explique le pourquoi et le comment de ce projet qui me mobilise de plus en plus.