L’effarante manipulation vidéo de Trump sur Twitter

On le sait, le président Donald Trump est un utilisateur intensif et limite compulsif de Twitter. Ses sorties sans filtre sur le réseau de micro-blogging sont célèbres et ont souvent défrayé la chronique.

Mais sa dernière facétie pourrait probablement remporter la palme du Troll d’Or toutes catégories, tant la ficelle est grossière. Et le procédé est d’autant plus déconcertant qu’il concerne l’une des cérémonies les plus solennelles de la politique américaine, à savoir le toujours très attendu discours sur l’état de l’Union, qui se tient tous les ans au Capitole à Washington DC.

L’image avait déjà fait le buzz : alors qu’elle donnait la parole à Donald Trump comme l’exige le protocole, Nancy Pelosi, membre du Parti démocrate et présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, à l’origine de la procédure de tentative de destitution du président américain, avait de façon ostentatoire déchiré le manuscrit du discours de ce dernier devant toutes les caméras. Un geste rageur assez peu courant dans l’ambiance plutôt ouatée de ce genre de cérémonie.

Un geste qui se retourne contre son auteure à la faveur d’une manipulation de l’image

Bien mal lui en a pris, puisque son mouvement d’humeur s’est retourné contre elle, par l’entremise d’un montage vidéo aussi pervers que cruel. Un montage que s’est empressé de publier Donald Trump sur son compte Twitter, pour une fois sans aucun commentaire. Dans ce montage, l’on peut voir comme une sorte de meme la séquence où Pelosi déchire le discours de Trump, répétée plusieurs fois et entrecoupant les différents hommages aux héros américains prononcés par Trump, avec ce titre ravageur : « De puissantes histoires américaines réduites en lambeaux par Nancy Pelosi ».

La présidente de la Chambre des représentants a visiblement très mal pris cette manipulation des images à son désavantage, car la vidéo donne l’impression que Pelosi a déchiré les papiers en même temps que Trump honorait un pilote de chasse et d’autres invités à l’occasion de son discours. Drew Hammill, le chef de cabinet adjoint de Mme Pelosi, a demandé vendredi aux plateformes que la vidéo soit retirée, en vain. Pire, celle-ci a été depuis partagée des dizaines de milliers de fois sur Twitter et Facebook, et compte près de 12 millions de vues au moment où nous écrivons ceci. Andy Stone, un porte-parole de Facebook, a déclaré que la vidéo ne violait pas la politique de Facebook sur les médias manipulés. Un porte-parole de Twitter a répondu à la demande en disant qu’à partir du 5 mars, la société commencerait à appliquer des étiquettes indiquant « médias manipulés » sur les vidéos lourdement montées comme celle de Trump. La campagne Trump a répondu que la vidéo était clairement une parodie.

Selon Drew Hammil sur Twitter, « Le peuple américain sait que le Président n’a aucun scrupule à lui mentir – mais il est dommage de voir Twitter et Facebook, sources d’information pour des millions de personnes, faire de même. La dernière fausse vidéo de Madame Pelosi est délibérément conçue pour tromper et mentir au peuple américain, et chaque jour où ces plateformes refusent de la retirer est un nouveau rappel qu’elles se soucient davantage des intérêts de leurs actionnaires que des intérêts du public ».