LEGO : un (indispensable) pack Super Mario NES à 229,99€ !

Il y a quelques semaines maintenant, Nintendo et le groupe LEGO ont levé le voile sur un partenariat particulièrement attendu, qui permettra à tous les collectionneurs, joueurs et autres grands enfants de mettre la main sur différents « sets » LEGO Super Mario au début du mois d’août. Tous vont bien sûr permettre de récréer les environnements bien connus de la saga Super Mario, à la sauce LEGO.

Toutefois, cette collaboration avait encore une (grosse) surprise pour les fans, puisque Nintendo et LEGO ont officialisé le LEGO Super Mario Nintendo Entertainment System. Sous cette appellation se cache un nouveau pack particulièrement imposant, composé de 2646 pièces très exactement.

Un pack qui sera lui aussi disponible à compter du 1er août prochain, soit dans deux semaines à peine, et qui sera affiché au tarif de… 229,99 euros ! Un tarif impressionnant, même si les plus gros packs LEGO sont généralement affichés à des tarifs semblables, et ce n’est donc pas forcément le côté « Nintendo » qui fait gonfler le prix ici.

Concrètement, ce nouveau pack LEGO Super Mario Nintendo Entertainment System va permettre à ses propriétaires de recréer l’ambiance Super Mario Bros de la fin des années 80. Il s’agira en effet de reproduire la console NES, avec sa manette, mais aussi la cartouche de jeu Super Mario Bros, que l’on pourra d’ailleurs enfoncer dans la console.

Bring the pixels to life with the #LEGO Nintendo Entertainment System set! Assemble your own console and retro TV, then turn the crank to make 8-bit Mario move across the screen! Add your LEGO Mario figure for even more fun!

Available 8/1: https://t.co/51IHyLMEFj pic.twitter.com/io1xr1Jhz7

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 14, 2020