Lenovo a conçu un laptop pour ceux qui voyagent pour le travail

Si vous voyagez un peu et que vous avez besoin d’avoir votre ordinateur portable avec vous en permanence, alors le problème vous est déjà connu. Ce laptop qui pèse sur l’épaule, qui laisse une douleur forte rendant l’ordinateur impossible à oublier. Vous l’avez peut-être même déjà maudit ! Mais, Lenovo semble avoir (enfin) pensé à vous.

Thinkpad P1 : la solution idéale pour un Digital nomade

L’entreprise va proposer à partir de fin août, un ordinateur portable qui semble spécifiquement conçu pour ceux qui voyagent avec le sac à dos en bandoulière. Le Thinkpad P1 est 35% plus fin que le plus mince des Notebook déjà proposés par la marque. Ses dimensions exactes ? 18,4 millimètres et 1,71 kilo. En écoutant ces mensurations, vous pensez sans doute que la fiche technique fait partie des oubliés sur cet appareil.

Il n’en est rien… Il propose un format de 15,6 pouces avec un écran 4K UHD (définition de 3840×2160) ou un écran FHD (1920×1080), alimenté par une carte graphique Nvidia Quadro P 1000, P2000 ou Intel UHD Graphics 620 selon la version. Au niveau du processeur, il s’appuie sur un i5/i7/i9 avec 4,6 GHz en Turbo Boost. Enfin, détail non négligeable, 64 Go de DDR4. Du côté du stockage, on trouve 4 To. De quoi vous laisser une marge plutôt confortable pour le travail.

Le P72, l’alternative pour les professionnels

Ce n’est pas suffisant pour vous ? C’est sans doute que vous rentrez dans la catégorie de personnel concernée par le P72, la déclinaison particulièrement renforcée du P1. Lenovo dévoile ainsi un équipement pensé avec « les professionnels du pétrole, de l’automobile et de l’industrie de la finance en tête« .

Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Un écran de 17,3 pouces, une carte graphique Nvidia Quadro P5200, 128 Go de DDR4 et pas moins de 16 Go d’Intel Optane. Pour Lenovo, cette puissance de calcul, sera destinée à « gérer de grosses quantités de données« . Côté stockage, vous pourrez compter sur 6 To de stockage.

Côté tarifs, il faudra compter 1949 dollars pour le P1 et 1799 dollars pour le P72 dans leur version de base.