Les 10 séries qu’on attend le plus en 2020 [2/2]

Après vous avoir présenté la première partie de notre sélection sur les séries que l’on attend avec le plus d’impatience en 2020, voici les cinq suivantes de notre classement. N’hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires et à ajouter vos trouvailles. Impossible d’être exhaustifs ! Attention, on met uniquement ici des programmes nouveaux, pas de place donc pour ceux qui en sont à leur deuxième cinquième ou douzième saison.

6. Run (HBO)

Ce projet de HBO est encore très secret pour l’heure. On parle d’un thriller comico-romantique avec Domhnall Gleeson et Meritt Wever. Pourquoi ça attire notre attention ? Parce que c’est le dernier bébé de la créatrice de Fleabag et Killing Eve. On dit toujours jamais deux sans trois…

7. Ragnarok (Netflix – 31 janvier 2020)

On prend la direction du nord, en Norvège, à Edda pour cette série originale Netflix dont la date de diffusion est prévue pour le 31 janvier 2020. Au programme du surnaturel, du réchauffement climatique et peut-être le fameux « Ragnarok », la fin du monde dans la mythologie nordique.

8. Nine perfect Strangers

Nicole Kidman semble avoir un faible pour l’auteure australienne Liane Moriarty. Son livre, sorti au mois de novembre, avait déjà une adaptation avant même d’arriver dans les librairies. L’actrice y jouera un rôle central, après avoir fait de même avec son oeuvre précédente : Big Little Lies.

9. Star Trek : Picard

L’univers de Star Trek a-t-il encore des choses à raconter ? C’est ce que l’on pourra découvrir très tôt cette année avec la sortie de Star Trek : Picard sur CBS / Amazon Prime Video. Sir Patrick Stewart y reprend son rôle, 18 ans après. On croise les doigts et on espère que tout se passe bien…

10. The Walking Dead : World Beyond

Le second spin-off de l’univers The Walking Dead débarque à la télévision à partir du printemps 2020. Au programme, une histoire se déroulant 10 ans après le début de l’invasion zombie, de nouvelles problématiques et des questions essentielles à résoudre.