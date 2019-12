Cette nouvelle devrait rendre les fans de Star Trek très heureux

Ceux qui sont fans de l’univers Star Trek, ou même des curieux qui sont tombés sur un épisode de série, puis un film et encore un autre sans rien comprendre, s’en sont peut-être rendus compte. L’univers de Star Trek manque parfois quelque peu d’unité. Et pour cause, les droits étaient jusque-là divisés entre Viacom et CBS. Mais les deux entreprises ont fusionné il y a quelques jours. Or, cette décision pourrait bien avoir des conséquences semblables à une autre que l’on vient de vivre.

Star Trek, le nouveau Marvel ?

En effet, aux Etats-Unis, à l’heure de décrire cette fusion, c’est le rachat de Fox par Disney qui vient à l’esprit. C’est la première fois depuis 2005, et la fin de la série Star Trek : Enteroprise que les droits complets sont réunis sous une seule et même bannière.

On sait déjà qu’il y a le très attendu Star Trek : Picard qui verra le jour l’an prochain sur Amazon Prime Video, mais le « Trekverse » pourrait surtout connaître un développement très rapide et très important. Selon les rumeurs, il y aurait déjà plusieurs films cours, une série animée, un spin-off de Discovery (la série disponible sur Netflix) et même une série dédiée à Mr Spock. Si Star Trek est déjà passé par ce développement majeur dans les années 80-90, depuis la tendance était plutôt à la discrétion et aux ambitions raisonnées. Désormais la tendance serait plutôt de repousser les frontières et de venir marcher sur les plates-bandes de Marvel. Un projet ambitieux mais pour lequel la franchise possède un certain potentiel.

Au passage, pour les curieux, le nouveau géant ViacomCBS compte désormais une bibliothèque de 3600 films et 140 000 épisodes de séries. De quoi permettre à CBS All Access, un (autre) acteur du marché très complet du streaming de se battre un peu avec Disney+, Netflix et Hulu. On y trouve aussi Mission Impossible… Un potentiel qui a de quoi faire saliver.