Les 22 saisons de South Park arrivent sur Amazon Prime Video

Alors que la saison 23 de South Park est attendue pour le 25 septembre prochain aux États-Unis sur la chaîne Comedy Central, nous venons d’apprendre que les 22 premières saisons vont arriver sur Amazon Prime Video. Il s’agit d’un énorme coup de la part du service de VOD d’Amazon puisque South Park fait partie des séries mythiques. Avec les Simpsons sur Disney+, c’est un coup dur pour Netflix.

South Park : 22 saisons et plus de 280 épisodes en septembre !

Eric Cartman, Kyle, Stan, sans oublier Kenny, le quatrième membre de cette bande de potes emblématique, les gamins grossiers de South Park (Colorado) arrivent sur Amazon Prime dès le 30 septembre prochain. L’occasion de vivre ou revivre l’intégralité des aventures de cette ville complètement barrée.

Si pour le moment l’annonce officielle n’a pas encore été faite par Amazon Prime, la nouvelle commence d’ores et déjà à se répandre sur la toile. Ainsi, l’information ne devrait pas tarder à tomber. D’ailleurs, il faut savoir que les saisons sont déjà disponibles sur la version US d’Amazon Prime. Quoi qu’il en soit, c’est une excellente nouvelle et l’on espère que la VF sera également de la partie ! On espère également qu’il s’agira des saisons non censurées pour un maximum de plaisir.

Notons également que pour les fans il s’agit d’un merveilleux cadeau, puisque c’est la première fois de l’histoire que la série South Park est proposée en streaming légal ! Mieux encore, que son intégralité soit proposée. L’occasion pour beaucoup de fans de se refaire l’intégralité des aventures de Stan, Kyle, Cartman et Kenny, et l’opportunité pour beaucoup d’abonnés Prime de découvrir les péripéties des habitants de la petite ville de South Park dans le Colorado.

Amazon Prime Video

South Park : La saison 23 en septembre

Une opération qui n’est sans doute pas un hasard. En effet, le 25 septembre, South Park reviendra pour une 23e saison aux États-Unis sur la chaîne Comedy Central. La création de Trey Parker et Matt Stone totalise ainsi 297 épisodes. La série passera le cap des 300 épisodes dès le 25 septembre avec la saison 23 et tout porte à croire que les aventures de Stan, Kyle, Cartman et Kenny ont de belles années devant elles ! Sur la page officielle Amazon Prime, on ne peut s’empêcher de remarquer que le site liste 24 saisons. Un accord aurait-il d’ores et déjà été signé pour diffuser les prochains épisodes inédits ?