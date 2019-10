Les AirPods 3 d’Apple avec réduction de bruit pour bientôt ?

Cela fait plusieurs mois que la prochaine génération des AirPods d’Apple fait parler d’elle et, si l’on en croit les rumeurs, elle devrait embarquer la réduction de bruit active. Pour rappel, la deuxième génération des écouteurs sans fil est sortie il y a environ six mois, mais elle n’a pas intégré beaucoup de nouvelles nouveautés, si ce n’est le boitier avec charge sans fil, l’intégration de la puce H1 et la fonctionnalité « Dis Siri ».

Des AirPods 3 avec réduction de bruit active et résistance à l’eau ?

Néanmoins, les AirPods 3 devraient vraisemblablement intégrer la réduction de bruit active, une fonctionnalité plutôt attendue, car si Apple a fini par convaincre avec ses écouteurs sans fil, la marque a fini par prendre du retard sur ses concurrents. En effet, certains d’entre eux sont déjà équipés de cette option, à l’exemple des Sony WF-1000XM3.

Néanmoins, Apple pourrait rattraper son retard avec les AirPods 3. Une nouvelle information laisse à supposer que les écouteurs sans fil pourraient arriver bientôt. 9to5mac explique avoir trouvé un glyphe dans iOS 13.2 qui montre rapidement à quoi le prochain dispositif pourraient ressembler.

De plus, cela suggère aussi que le dispositif pourrait être présenté dès ce moi-ci à l’occasion d’un événement spécial.

L’image partagée par le média américain va plutôt dans le sens des images qui ont fuité sur le web ces dernières semaines. Le boîtier en question semble un peu plus long que le modèle dédié aux AirPods 1 et 2.

Pour rappel, les AirPods 3 pourraient aussi disposer de la résistance à l’eau, une fonctionnalité également demandée par les utilisateurs dès lors qu’il s’agit d’écouteurs sans fil. Il est également possible que la marque à la pomme dévoile une nouvelle couleur en plus du blanc, qui pourrait être le noir. Évidemment, rien de tout cela n’a été confirmé par Apple.