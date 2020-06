Les Anonymous sont-ils véritablement de retour ?

Il y a plus d’une douzaine d’années, le groupe d’activistes Anonymous naissait des bas-fonds du web, notamment de plusieurs forums comme le célèbre 4chan. Selon Wikipédia, Anonymouse est un mouvement hacktiviste, se manifestant notamment sur Internet. Le nom de ce collectif est considéré comme un mot fourre-tout désignant des membres de certaines communautés d’internautes agissant de manière anonyme dans un but particulier (généralement pour défendre la liberté d’expression). Cette définition reflète plutôt bien les agissements des Anonymous.

Ce groupe a notamment été découvert du grand public lorsque ses membres ont lancé plusieurs DDoS très simples, mais efficaces contre certains organismes de paiement qui avaient bloqué la possibilité de faire des dons au site WikiLeaks. Après plusieurs années de calme, les Anonymous sont de retour, et ce depuis la tragique médiatisation du décès de Georges Floyd. En très peu de temps, l’un de leurs comptes Twitter qui sont chargés de communiquer sur les actualités du groupe est passé de 1,6 million de followers à presque 7,5 millions aujourd’hui.

Now tell me! Who is your daddy? https://t.co/tJf3MbHJhr

— Anonymous (@YourAnonNews) June 2, 2020