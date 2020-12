Les appareils Google Nest sont maintenant connectés à l’écosystème SmartThings de Samsung

On l’oublie parfois, mais Samsung fait partie des principaux acteurs de la domotique grâce à la plateforme SmartThings, rachetée à 200 millions de dollars en 2014. Et alors que le marché des objets connectés pour la maison ne cesse de croitre, Samsung améliore petit à petit cette plateforme.

Récemment, le géant coréen a annoncé l’intégration des appareils Google Nest avec SmartThings. Les utilisateurs des appareils certifiés par SmartThings devaient utiliser un logiciel différent pour utiliser les appareils Google Nest.

Mais à partir de janvier 2021, ces appareils seront intégrés à l’écosystème de Samsung. Bientôt, les thermostats et les caméras de sécurités de Google Nest seront certifiés « Works With SmartThings ». Et concrètement, il sera possible d’utiliser les outils proposés par SmartThings pour l’ajustement du thermostat ou encore pour regarder la vidéo d’une caméra de sécurité (au lieu d’utiliser un autre logiciel). De plus, il sera possible de regarder ces vidéos de surveillance sur des appareils comme les TV de Samsung ou encore sur l’écran de son réfrigérateur Family Hub.

« Les technologies de SmartThings continuent d’améliorer la façon dont les gens vivent une expérience connectée. Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Google et d’intégrer Nest dans notre portfolio pour offrir aux utilisateurs plus de façons de contrôler et d’automatiser leurs maisons », se réjouit Ralf Elias, vice-président mondial de l’IOT, Business Development et partenariats chez Smasung Electronics. Le géant coréen se dit aussi favorable à un écosystème universel dans lequel tous les objets connectés pourront communiquer.

Samsung, un acteur majeur de la domotique

Notons aussi qu’actuellement, SmartThings compte plus de 180 marques certifiées, ce qui que les utilisateurs ont un large choix en matière d’objets connectés compatibles avec l’écosystème. SmartThings, c’est aussi plus de 63 millions d’utilisateurs actifs.

Sinon, il est à rappeler que récemment, Samsung a aussi lancé une nouvelle fonctionnalité de SmartThings qui permet de retrouver un smartphone Samsung perdu ou volé, même si celui-ci est déconnecté d’internet. Comment ? Grâce à un signal Bluetooth. En substance, l’appareil émet un signal Bluetooth qui peut être capté par d’autres produits Samsung (d’autres personnes).

Ce signal est ensuite relayé de manière sécurisée vers les serveurs de Samsung, permettant au propriétaire de l’appareil perdu ou volé de connaitre sa géolocalisation. Si ce dispositif vous rappelle quelque chose, c’est normal puisqu’Apple propose déjà une fonctionnalité similaire.

Et actuellement, une rumeur circule indiquant que Samsung pourrait bientôt lancer des localisateurs d’objets Bluetooth qui fonctionneront comme les balises de Tile, et les futurs AirTags d’Apple.