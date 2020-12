Comme Apple, Samsung développerait un concurrent de localisateurs d’objets de Tile

Depuis plusieurs mois, des rumeurs suggèrent qu’Apple est en train de développer des balises localisatrices d’objets similaires aux produits de l’entreprise Tile. D’ailleurs, vu le nombre de fuites qu’on a eu au sujet de ce futur produit, on est étonné qu’Apple n’ait pas dévoilé celui-ci lors de ses événements du mois septembre, du mois d’octobre ou du mois de novembre.

Le nom de la balise Bluetooth d’Apple serait AirTag. Et si pour le moment, on ne sait toujours pas quand la firme de Cupertino lancera celle-ci, nous apprenons aujourd’hui que Samsung serait aussi en train de développer un produit similaire.

Galaxy Smart Tag, futur concurrent des balises Tile (et du futur AirTag) ?

C’est en tout cas ce qui est suggéré par un article publié par le site Sammobile. Celui-ci indique que récemment, un mystérieux produit appelé Galaxy Smart Tag a été certifié par le régulateur indonésien des télécommunications.

Aucun détail sur le fonctionnement de ce produit n’est affiché, mais son nom suggère fortement qu’il s’agit d’un localisateur d’objets qu’on pourra attacher aux sacs, aux portefeuilles, etc. afin qu’il soit facile de géolocaliser ceux-ci en cas de perte.

Un produit qui fonctionnerait à merveille avec SmartThings Find (et grâce à la puce UWB)

D’ailleurs, il est à noter que Samsung a déjà préparé le terrain au lancement de ce type de produit. Récemment, le géant coréen a lancé une nouvelle fonctionnalité appelée SmartThings Find pour ses smartphones.

En substance, SmartThings Find vous permet de retrouver un smartphone ou un objet connecté perdu, même quand celui-ci est hors-ligne. Comment ? L’appareil émet un signal Bluetooth qui peut être reçu par les appareils Galaxy d’autres utilisateurs de Samsung et qui est ensuite envoyé dans les serveurs du constructeur.

Grâce à cela, un appareil déconnecté d’internet peut quand même envoyer un signal et permettre à son propriétaire d’avoir une géolocalisation précise. Samsung n’a rien inventé puisqu’Apple et Tile utilisent un dispositif similaire.

Sinon, à l’instar d’Apple, Samsung a déjà adopté la puce UWB, un nouveau type de composant pour les smartphones qui permet aux appareils de se localiser avec plus de précision que le simple signal Bluetooth. Cette puce a de nombreuses utilités (comme faciliter les transferts de fichiers entre deux smartphones), mais elle pourrait également rendre la localisation d’objets plus précise.

Une présentation au mois de janvier 2021 ?

Mais bien entendu, puisque Samsung n’a pas encore officiellement évoqué le Galaxy Smart Tag, la prudence est toujours de mise. Ce qui est clair, cependant, c’est que si Samsung et Apple lancent leurs localisateurs d’objets, il pourrait s’agir d’une nouvelle tendance, comme les écouteurs sans fil ou les montres connectées. Et d’autres constructeurs pourraient emboiter le pas.

Pour le moment, on ne sait pas quand Samsung pourrait lancer ce nouveau produit, mais il est toujours possible que le constructeur lance celui-ci l’année prochaine, en même temps que ses prochains smartphones haut de gamme. D’ailleurs, à ce sujet, des rumeurs suggèrent que Samsung pourrait avancer le lancement du Galaxy S21 et de ses variantes.

Traditionnellement, Samsung officialise et commercialise ses nouveaux smartphones Galaxy S au mois de février. Mais en 2021, cela se ferait au mois de janvier, ce qui permettrait au constructeur de reprendre son élan après une année 2020 perturbée par le COVID-19.