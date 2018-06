Les appels vidéo débarquent (enfin) sur Instagram

Instagram déploie les appels vidéo dans la messagerie Direct, ainsi qu’un nouveau design pour l’onglet Explorer.

Il y a quelques jours, Facebook a annoncé qu’Instagram a atteint le milliard d’utilisateurs actifs par mois. Et le réseau social continue également de muscler sa messagerie, en lançant une fonctionnalité d’appels vidéo. Cette fonctionnalité avait été annoncée lors de la conférence F8 de Facebook. Et aujourd’hui, elle est finalement déployée.

« Le chat vidéo vous donne l’expérience de la vidéo en temps réel dans un espace privé et vous aide à vous sentir proche et connecté à des amis lorsque vous ne pouvez pas être ensemble. Vos amis sont déjà sur Instagram, et avec le chat vidéo, vous pouvez vous connecter de manière transparente sur iOS et Android et sans numéro de téléphone », annonce Instagram.

Pour démarrer une conversation vidéo sur Instagram, il suffit d’ouvrir la messagerie Direct, puis d’ouvrir une discussion existante. Si la fonctionnalité est déjà arrivée chez vous, vous aurez normalement un nouveau bouton pour les appels vidéo.

Et le chat vidéo d’Instagram n’est pas limité à deux personnes. Sur Direct, vous avez la possibilité de discuter en vidéo avec un maximum de 4 personnes.

Sur Instagram, vous pouvez avoir un appel vidéo avec toutes les personnes avec lesquelles vous avez discuté via Direct. Mais le réseau social vous permet également bloquer des personnes, ou de les cacher, pour que vous ne receviez plus de notifications provenant de celles-ci.

Un nouvel onglet Explorer

En plus des appels vidéo, Instagram a également présenté une autre nouveauté : un nouveau design pour l’onglet Explore, qui avait aussi été annoncé lors de la conférence F8 de Facebook.

D’après le réseau social, 200 millions de personnes ouvrent cet onglet chaque jour pour découvrir du contenu. Et désormais, avec les chaînes thématiques, la section « pour vous » avec une sélection personnalisée de publications, et les suggestions de hashtags, cette découverte de contenus sera plus facile.

« Il est désormais encore plus facile de parcourir les publications que vous souhaitez consulter et les comptes que vous souhaitez suivre », indique Instagram.