Les armes en papier toilette ne font pas rire les autorités américaines

On le sait, à l’heure de monter dans un avion ou même de se déplacer dans un aéroport, il n’y a pas de place pour l’humour. On ne prétend pas avoir une bombe ou une arme avec soi. Il y a quelques mois, l’autorité américaine des transports aériens (TSA) demandait ainsi à ceux ayant une bouteille Coca-Cola Star Wars de ne pas l’emporter en cabine. La raison ? Une étrange ressemblance avec des grenades. Dans le domaine des cas les plus absurdes, un passager équipé de papier toilette dans le New Jersey vient de vivre un épisode plutôt incroyable.

Je suis armé, j’ai du papier toilette !

La scène s’est déroulée à l’aéroport de Newark, le second aéroport international de New York. Au moment du contrôle aux rayons X, les agents de sécurité découvrent ce qui semble être une arme à feu dans le bagage à main d’un passager. Sans surprise, cela met tout le monde en alerte et les agents fouillent donc le sac pour découvrir l’arme du (potentiel) crime.

Mais au final, ils ont eu une drôle de surprise. En effet, le voyageur avait dans son sac, un rouleau de papier toilette. Enfin plutôt ce qui sert à l’accrocher au mur. Celui-ci avait la forme d’une arme, comme on peut le voir sur le site BGR. Il faut reconnaître que l’ensemble est plutôt réaliste. Si on doutera du bon goût de la personne qui a fait cet achat très particulier, l’autorité aérienne a pris le sujet très au sérieux. L’homme n’a pas eu le droit d’embarquer avec l’arme. On lui a ainsi suggéré de le mettre en soute, de le donner à une personne qui n’embarquait pas ou de s’en débarrasser. Rattrapé par le bon sens (et la police de la mode), l’homme en a fait cadeau aux agents.