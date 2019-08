Cette bouteille de Coca-Cola Star Wars pourrait bien être une arme mortelle (si si)

Coca-Cola et le branding local ou événementiel, c’est un concept qui a le vent en poupe. La ville de Paris possède ainsi ses propres bouteilles. Il y a quelques années, une machine déterminait le prix de votre boisson en fonction de vos messages publiés sur Twitter. Avec l’ouverture du parc Star Wars Galaxy’s Edge, la marque de sodas a donc sauté sur l’occasion pour proposer des bouteilles customisées. Mais celles-ci semblent parfois rencontrer de petits problèmes à l’aéroport.

C’est un utilisateur de Twitter qui a le premier demandé à l’autorité américaine du transport aérien (TSA) s’il était possible de transporter les bouteilles Coca-Cola Star Wars en avion. En effet, celles-ci ont des petits airs de grenades. Le TSA a précisé qu’elles ne seraient pas autorisées, en raison d’une ressemblance trop forte avec des armes réelles.

Thanks for asking! Replica and inert explosives aren't allowed in either carry-on or checked bags.

— AskTSA (@AskTSA) August 13, 2019