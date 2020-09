Les autorités américaines se vantent d’avoir saisi de faux AirPods… Mais il s’agissait de OnePlus Buds

Les douanes américaines se sont récemment vantées d’une importante saisie de contrefaçon. Le compte officiel a partagé un message sur Twitter en annonçant avoir mis la main sur plus de 2 000 paires d’AirPods, les célèbres écouteurs sans fil d’Apple, lors d’un contrôle à Hong Kong. À cela, les autorités ajoutent que le montant total aurait été d’une valeur de presque 400 000 dollars si les modèles avaient été authentiques.

Le Service des douanes et de la protection des frontières ne s’est pas arrêté là, un communiqué de presse accompagne le tweet. Dans celui-ci, on peut lire que « l’interception de ces écouteurs contrefaits est le reflet direct de la vigilance et de l’engagement de nos agents du CBP à réussir leur mission au quotidien ». Les fédéraux ont également tenu à féliciter son personnel pour « la protection quotidienne du public américain ».

Des vrais OnePlus Buds

Jusqu’ici, rien de très anormal, car il n’est pas rare que les autorités partagent le résultat de certaines saisies sur les réseaux sociaux. C’est également le cas en France, où les différents comptes Twitter officiels de la police relayent parfois des images montrant la drogue et les armes trouvées lors de perquisitions.

Sauf que les AirPods sur lesquels les autorités américaines ont mis la main ne sont pas de faux AirPods. Il s’agit en fait des OnePlus Buds, des écouteurs sans fil qui se présentent comme des concurrents indirects de ceux de la marque à la pomme. Le constructeur a officialisé le dispositif en même temps que son nouveau OnePlus Nord il y a deux mois.

D’ailleurs, le nom de la marque chinoise est affiché clairement sur les boîtes prises en photo par la douane et partagées par le compte Twitter, qui indiquait alors « Ceci n’est pas une pomme [Apple, NDLR] ». Les boîtes n’empruntent rien au design de celles des AirPods, que ce soit le blanc utilisé par Apple ou le logo et la typographie de la marque américaine.

Le compte officiel OnePlus USA s’est targué d’une réponse en quelques mots, indiquant —non sans humour : « Hey, rendez-nous ça ». Les internautes se sont empressés d’afficher des photos de leur téléphone respectif (Huawei, LG, Samsung…) en ironisant sur le fait qu’ils étaient en possession d’un iPhone contrefait.

Hey, give those back! 🙃 — OnePlus USA (@OnePlus_USA) September 14, 2020